Ελλάδα

Βασίλειος Δασκαλάκης: «Τα ελληνικά κολέγια αποτελούν καταξιωμένο θεσμό με ιστορία, διεθνείς συνεργασίες και προσφορά στην κοινωνία και οικονομία»

«Επί τρεις δεκαετίες, τα ελληνικά κολέγια προσφέρουν σε χιλιάδες νέους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν υψηλού επιπέδου σπουδές στην Ελλάδα», τονίζει ο πρόεδρος του «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ» και του BCA College
Students Taking Exam in Classroom Setting. Students in uniforms are seated in a classroom, writing answers during an exam, highlighting focus and academic testing.
istock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Η Ένωση Ελληνικών Κολεγίων, η οποία εκπροσωπεί την πλειονότητα των ελληνικών κολεγίων, θεωρεί σημαντικό να υπενθυμίσει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κολέγια στην ελληνική εκπαίδευση εδώ και 30 χρόνια», τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ» και του BCA College, Βασίλειος Δασκαλάκης.

Στη συνέχεια επισημαίνει ότι: «Επί τρεις δεκαετίες, τα ελληνικά κολέγια προσφέρουν σε χιλιάδες νέους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν υψηλού επιπέδου σπουδές στην Ελλάδα, μέσα από συνεργασίες με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αποκτώντας αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Με τον τρόπο αυτό, τα κολέγια έχουν προσφέρει μία ουσιαστική και αξιόπιστη λύση στην ελληνική οικογένεια, επιτρέποντας στα παιδιά της να σπουδάζουν στον τόπο τους, περιορίζοντας σημαντικά το οικονομικό βάρος που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό.

Η ποιότητα και η αξιοπιστία τους αποδεικνύονται στην πράξη από τους δεκάδες χιλιάδες αποφοίτους τους, οι οποίοι εδώ και δεκαετίες έχουν ενταχθεί με επιτυχία στην αγορά εργασίας και έχουν διακριθεί επαγγελματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Τα ελληνικά κολέγια δεν αποτελούν πλέον απλώς μία εναλλακτική εκπαιδευτική επιλογή. Αποτελούν έναν καταξιωμένο θεσμό με μακρά ιστορία, διεθνείς συνεργασίες και αποδεδειγμένη προσφορά στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία».

Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
238
108
95
84
83
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί που φέρεται να άρπαξε 800 ευρώ για μια κούρσα – Ερευνάται αν ήταν ο ίδιος που απείλησε οικογένεια τουριστών και πήρε 600 ευρώ
Την καταγγελία τουρίστα από τον Καναδά που φέρεται να έπεσε θύμα αρπαγής 800 ευρώ από οδηγό ταξί εξετάζει η Αστυνομία, μετά την υπόθεση...
Ταξί
Θρίλερ με τον 66χρονο Ισπανό που αγνοείται στο Ιόνιο: Στο μικροσκόπιο η αλλαγή σκάφους – «Ήταν μεγαλύτερο και πιο δύσκολο στον χειρισμό»
«Ο πατέρας μου ήξερε να το χειρίζεται τέλεια, γιατί είναι έμπειρος στη ναυσιπλοΐα, αλλά ίσως η μητέρα μου όχι» λέει ο γιος του που δεν χάνει την ελπίδα του
Ο Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγκόν 6
Newsit logo
Newsit logo