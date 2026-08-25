Δήμος Αγίας Βαρβάρας για Δημήτρη Κόκοτα: Αναλαμβάνει τα έξοδα της κηδείας, μεσίστιες οι σημαίες του Δήμου

Με έκτακτη συνεδρίαση, σημαία μεσίστια και ομόφωνο ψήφισμα τίμησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας τη μνήμη του δημοτικού συμβούλου Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος απεβίωσε έπειτα από μακρά ασθένεια.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας συνεδρίασε έκτακτα το απόγευμα της Τρίτης 25ης Αυγούστου 2026, με μοναδικό θέμα την έγκριση ψηφίσματος για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, δημοτικού συμβούλου του δήμου.

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Η συνεδρίαση, στην οποία μετείχαν 14 από τους 25 δημοτικούς συμβούλους, πραγματοποιήθηκε παρουσία του δημάρχου Λάμπρου Μίχου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλειου Βόσσου. Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγον της συνεδρίασης «σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής».

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και άσκησε τα καθήκοντά του «με συνέπεια και αφοσίωση» μέχρι τις 28 Μαρτίου 2024, οπότε ασθένησε βαριά και νοσηλευόταν έκτοτε.

Στο ψήφισμα που εισηγήθηκε ο δήμαρχος Λάμπρος Μίχος και ενέκρινε ομόφωνα το σώμα, ο Δημήτρης Κόκοτας περιγράφεται ως «μία σπάνια προσωπικότητα που τίμησε τον δήμο μας και το Δημοτικό μας Συμβούλιο», με το κείμενο να κάνει λόγο για «βαθιά θλίψη και συγκίνηση αλλά και ειλικρινή αισθήματα σεβασμού» και να τονίζει το ήθος, τη δοτικότητα, το ταλέντο, την ευγένεια και την οραματικότητά του.

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«Αγάπησε την Αγία Βαρβάρα και τους ανθρώπους της και τον αγάπησαν αφειδόλευτα και αυτοί», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο του ψηφίσματος.

Με την υπ’ αριθμόν 74 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας αποφάσισε ομόφωνα:

1. Την τήρηση ενός λεπτού σιγής.

2. Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του δήμου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

3. Η σημαία του δήμου να κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον πρόεδρό του και τον δήμαρχο, να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία.

5. Την κατάθεση στεφανιού.

6. Την καθιέρωση μίας από τις ετήσιες υποτροφίες του Ωδείου του δήμου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα.

7. Την ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης», στη μνήμη του.

8. Την αναβολή των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου για ευθετότερο χρόνο, οπωσδήποτε μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του.

9. Το ψήφισμα να επιδοθεί στην οικογένειά του, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί στον Τύπο.

Η απόφαση υπογράφεται από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλειο Βόσσο και έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια».