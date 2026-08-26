Θρίλερ με τον 66χρονο Ισπανό που αγνοείται στο Ιόνιο: Στο μικροσκόπιο η αλλαγή σκάφους – «Ήταν μεγαλύτερο και πιο δύσκολο στον χειρισμό»

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε από καταμαράν στο Ιόνιο και αγνοείται από τις 18.08.2026.

Εδώ και μία εβδομάδα ο γιος του Ισπανού επιχειρηματία, Σέρχιο Μουτίλμπα ζει με την αγωνία και την αβεβαιότητα, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει ότι ο πατέρας του παραμένει αγνοούμενος στα νερά του Ιουνίου.

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Ο 66χρονος Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα από από το Μπούργος της Ισπανίας και λάτρης των ταξιδιών με ιστιοπλοϊκό, έπεσε στη θάλασσα από το σκάφος του, «Theorema», ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας.

Η σύντροφός του και μητέρα του Σέρχιο, Κάρμεν Ντίεθ, ενημέρωσε τις Αρχές τρεις ημέρες αργότερα. Το σκάφος είχε μείνει ακυβέρνητο, ενώ η επικοινωνία ήταν αδύνατη, με αποτέλεσμα οι προσπάθειές της να εντοπίσει τον 66χρονο να αποβούν άκαρπες.

Η οικογένεια του Χουάν Χοσέ απευθύνει έκκληση για την κινητοποίηση περισσότερων μέσων στις έρευνες, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της επιχείρησης. Παρά τις δυσκολίες, ζητούν να διατεθούν όλοι οι απαραίτητοι πόροι ώστε οι έρευνες να συνεχιστούν και να μην χαθεί η ελπίδα εντοπισμού του.

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Ο Σέρχιο εκτιμά πως ενδέχεται να έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι το σκάφος ήταν καινούριο και η μητέρα του δεν γνώριζε πώς να το χειριστεί, ώστε να το ακινητοποιήσει και να επιχειρήσει να σώσει τον Χουάν Χοσέ.

«Θέλουμε να συνεχίσουν να τον ψάχνουν. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε ελπίδες», δήλωσε ο ίδιος στην ισπανική εφημερίδα El País.

Τρεις ημέρες μόνη και χωρίς επικοινωνία η σύζυγός του

Ο γιος του 66χρονου βρίσκεται πλέον στην Ισπανία, αφού πέρασε αρκετές ημέρες στην Πύλο, όπου επρόκειτο να φτάσουν οι γονείς του μετά το ταξίδι που είχαν ξεκινήσει από τη Σικελία. Στη μεσσηνιακή πόλη έχει παραμείνει ένας από τους αδελφούς του.

Ο ίδιος βρισκόταν στο πλευρό της μητέρας του, η οποία είναι σε κατάσταση σοκ και υπό τεράστια ψυχολογική πίεση. Όπως λέει, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να την πείσουν να επιστρέψει στη Μαδρίτη.

Στην ισπανική πρωτεύουσα φιλοξενείται πλέον από την αδελφή της, με την οποία διατηρεί πολύ στενή σχέση, ενώ επισκέφθηκε και τα επείγοντα νοσοκομείου προκειμένου να λάβει θεραπεία, έπειτα από σύσταση ψυχολόγου που την είχε παρακολουθήσει στην Ελλάδα. Η οικογένεια προτιμά να μην επιστρέψει προς το παρόν στο σπίτι της στο Μπούργος, κάτι που δεν θέλει ούτε η ίδια.

«Ήθελε να παραμείνει εκεί μέχρι να βρεθεί ο μπαμπάς… Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει», αναφέρει ο Σέρχιο. Ο ίδιος παραδέχεται ότι τον «ανησυχούν» ιδιαίτερα οι ημέρες που η μητέρα του πέρασε ολομόναχη στη θάλασσα. «Η εξαφάνιση του συζύγου της, του πατέρα μας, και το γεγονός ότι έμεινε τρεις ημέρες μόνη: τι να έκανε, τι να σκεφτόταν…», λέει.

Οι λιγοστές πληροφορίες που διαθέτει η οικογένεια φτάνουν σε αυτή μέσω της ισπανικής υπηρεσίας θαλάσσιας διάσωσης, Salvamento Marítimo, με την οποία επικοινώνησε μία θεία του Σέρχιο.

Η ισπανική υπηρεσία λειτουργεί ως σύνδεσμος και ενημερώνει την οικογένεια για τις ενέργειες της Ιταλίας, η οποία μαζί με την Ελλάδα συντονίζει τις έρευνες. «Μας είπαν ότι χθες έκαναν έρευνες τέσσερις φορές και ότι θα μας ενημερώνουν κάθε 12 ώρες. Η θεία μου πήγε στο ισπανικό προξενείο στη Ρώμη για να μάθει ποια πρωτόκολλα έχουν ενεργοποιηθεί», αναφέρει.

Ο γιος του αγνοουμένου επιμένει στην ανάγκη να διατεθούν περισσότερα μέσα για τον εντοπισμό του Χουάν Χοσέ ή, τουλάχιστον, για να εξαντληθούν όλες οι πιθανότητες. Όπως εξηγεί, τηλεφώνησε στο ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, όπου «μία υπάλληλος έπαθε σοκ όταν της διηγήθηκε όσα είχαν συμβεί».

«Μας είπε ότι θα το εξετάσει, αλλά δεν γνωρίζουμε τίποτα. Κανείς από την ισπανική κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας για να μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε. Δεν λαμβάνουμε τη βοήθεια που πιστεύω ότι θα έπρεπε να λαμβάνουμε», υποστηρίζει.

«Καινούριο, μεγαλύτερο και πιο δύσκολο» το καινούριο σκάφος

Το περιστατικό συνέβη στις 18 Αυγούστου, ωστόσο οι Αρχές ειδοποιήθηκαν την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Η οικογένεια έχει πλέον σχηματίσει μια εικόνα για το πώς συνέβη το ατύχημα.

Γνωρίζουν ότι ο συνταξιούχος επιχειρηματίας είχε ψαρέψει έναν τόνο και ότι γλίστρησε στο αίμα του ψαριού, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Η σύντροφός του, πανικόβλητη, δεν κατάφερε να σταματήσει το ιστιοφόρο και συνέχισε να παρασύρεται, την ώρα που ο άνδρας τής φώναζε να ακινητοποιήσει το σκάφος.

Ο Σέρχιο εξηγεί ότι από τότε που ο πατέρας του συνταξιοδοτήθηκε, το 2021, έχοντας προηγουμένως δημιουργήσει μία εταιρεία πληροφορικής και στη συνέχεια μία εταιρεία διανομής δοχείων νερού για γραφεία, οι γονείς του «ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο, κυρίως στη Μεσόγειο».

Φέτος είχαν αλλάξει σκάφος, αγοράζοντας «ένα πολύ μεγαλύτερο και πιο δύσκολο στον χειρισμό». «Ίσως τελικά αυτό να μην ήταν καλό, επειδή δεν το είχαν πολύ καιρό. Ο πατέρας μου ήξερε να το χειρίζεται τέλεια, γιατί είναι έμπειρος στη ναυσιπλοΐα, αλλά ίσως η μητέρα μου όχι», εκτιμά ο γιος τους.

Ο Σέρχιο πέρασε μερικές ημέρες με τη μητέρα του στη Μαδρίτη, ωστόσο επέστρεψε στο Μπούργος, επιχειρώντας να επανέλθει στην καθημερινότητα, τη δουλειά και τις υποχρεώσεις του, περιμένοντας παράλληλα κάποια εξέλιξη για τον πατέρα του.

Παραδέχεται ότι ακόμη προσπαθεί να επεξεργαστεί όσα έχουν συμβεί. Η φωνή του «σπάει» όταν θυμάται τη στιγμή που αντίκρισε το σκάφος στην Πύλο.

«Όταν έφτασα στο σκάφος στην Πύλο… Καταλάβαινα την κατάσταση, έβλεπα τη θάλασσα και… μου ήταν πολύ δύσκολο. Βλέποντας το σκάφος και τα πράγματά του, περνούσαν τόσα από το μυαλό μου… Ακόμη προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τα πάντα. Όταν τελειώσει όλο αυτό… Είναι πολύ δύσκολο να τον βρουν, αλλά έχουμε ελπίδες», καταλήγει.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Χωρίς να προκύπτει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, οι Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση, ακόμα δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί η γυναίκα δεν σταμάτησε ή δεν μείωσε την ταχύτητα του καταμαράν, προκειμένου να βοηθήσει τον σύζυγό της.

Παρότι η 67χρονη διέθετε δίπλωμα χειρισμού ιστιοφόρου και φέρεται να γνώριζε κανόνες ναυσιπλοΐας, δεν εξέπεμψε σήμα SOS από το σύστημα με το οποίο είναι εξοπλισμένα σχεδόν όλα τα σκάφη.

Ένα ακόμα ερώτημα προκύπτει με τα σωσίβια που υπήρχαν πάνω στο καταμαράν, εκ των οποίων αυτό που βρισκόταν στο πίσω μέρος του σκάφους παρέμεινε στη θέση του παρότι ο Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα είχε πέσει μέσα στη θάλασσα.

Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει και ο χρόνος επικοινωνίας της 67χρονης με τις Αρχές. Η σύζυγος του Ισπανού επιχειρηματία ενημέρωσε για το περιστατικό τρεις ημέρες μετά την πτώση στη θάλασσα και συγκεκριμένα στις 21 Αυγούστου. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν είχε σήμα στο κινητό της τηλέφωνο και ότι βρισκόταν σε σοκ, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνουν τα συγγενικά τους πρόσωπα μετά το περιστατικό.

Από εκεί και πέρα, οι Αρχές εξετάζουν και τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στην πρύμνη του καταμαράν και βάσει των όσων ισχυρίστηκε η 67χρονη προήλθαν από το καθάρισμα του ψαριού από τον 66χρονο.