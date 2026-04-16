Δήμος Βερύκιος: Η Τίνα Μεσσαροπούλου έστειλε μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη δευτερόλεπτα πριν καταρρεύσει

Σε σοβαρή κατάσταση συνεχίζει και νοσηλεύεται και σήμερα (16.04.2026) ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, Γιώργος Μυλωνάκης μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που έπαθε την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η σύζυγός του και δημοσιογράφος, Τίνα Μεσσαροπούλου δεν σταματά στιγμή να είναι στο πλευρό του με νέες πληροφορίες να έρχονται στο φως από τις στιγμές λίγο πριν καταρρεύσει.

Ο Δήμος Βερύκιος μιλώντας στην εκπομπή Happy Day εξήγησε πως η Τίνα Μεσσαροπούλου έστειλε μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη, λίγο πριν εκείνος πάθει το εγκεφαλικό και καταρρεύσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας για εκείνες τις στιγμές, ο Δήμος Βερύκιος εξήγησε πως ενώ στην εκπομπή έπαιζε το θέμα με τον Μακάριο Λαζαρίδη, η Τίνα Μεσσαροπούλου έστειλε στον σύζυγό της μήνυμα για να μάθει περισσότερες πληροφορίες.

«Η Τίνα είναι πάνω απ’ όλα ρεπόρτερ. Σηκώνει το τηλέφωνο και του στέλνει… δευτερόλεπτα πριν το πάθει», ανέφερε.

Όπως είπε, το μήνυμα ήταν: «Τι γίνεται με Μακάριο;», με τον Γιώργο Μυλωνάκη να απαντά: «Όλα καλά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το απόσπασμα στο 04.00:

Ο Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση με τους γιατρούς να κρίνουν πως οι επόμενες ημέρες θεωρούνται αρκετά κρίσιμες.