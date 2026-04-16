Γιώργος Μυλωνάκης: «Είναι καλό ο εγκέφαλος να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουμε» λέει ο γιατρός που τον χειρούργησε

Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργού, Γιώργου Μυλωνάκη, με τα επόμενα 24ωρα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται, να είναι κρίσιμα.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε το πρωί της Τετάρτης (15.4.26) κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό». Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό του θρόμου που προκάλεσε το ανεύρυσμα. Μέσα στην ημέρα αναμένεται νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

«Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι δεν περιμένουμε ρήξη ανευρύσματος ξανά. Το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, αυτή εξάλλου είναι η δουλειά μας. Σε κάθε ασθενής με υπαραχνοειδή αιμορραγία υπάρχουν κάποιες επιπλοκές που μπορεί να έρθουν μετά την 5η μέρα. Οι μέρες αυτές θα είναι οι πιο κρίσιμες μέχρι να φτάσουμε στις δύο εβδομάδες», τόνισε ο γιατρός, επεμβατικός νευροακτινολόγος και διευθυντής του ΕΣΥ, Ευτύχιος Αρχοντάκης, που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Πέμπτης (16.4.26).

«Ένας εγκέφαλος που έχει υποστεί αιμορραγία είναι καλό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουν οι γιατροί», υπογράμμισε.

«Αφού ξυπνήσει ο ασθενής μπορούμε να καταλάβουμε τη ζημιά έχει γίνει ή δεν έχει γίνει στον εγκέφαλο. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα», επισήμανε.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι γερός οργανισμός και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει»

«Η κατάστασή του είναι σταθερή, που για το συμβάν που πέρασε είναι αισιόδοξο νέο. Δεν μπορεί να πει κάποιος τι θα γίνει, γιατί είναι μια μάχη που δίνει ο οργανισμός. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας γερός οργανισμός, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24, το βράδυ της Τετάρτης.