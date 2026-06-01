ΣΤΑΣΥ: Η πρώτη έξυπνη κάμερα στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Περισσός» για όσους δεν έχουν εισιτήριο

Μετά τις «έξυπνες» κάμερες κυκλοφορίας ΑΙ στους δρόμους, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκίνησε πιλοτικά τη χρήση της για την πρόληψη της εισιτηριοδιαφυγής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η πρώτη «έξυπνη» κάμερα με AI, τοποθετήθηκε πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα του σταθμού ΗΣΑΠ «Περισσός».

Στόχος με την τοποθέτηση της «έξυπνης» κάμερας AI στον ΗΣΑΠ, είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για την έκταση της εισιτηριοδιαφυγής, ώστε να σχεδιαστεί πιο στοχευμένη πολιτική ελέγχων από τη ΣΤΑΣΥ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της εισιτηριοδιαφυγής, έχουν αυστηροποιηθεί τα πρόστιμα, τα οποία για κανονικό εισιτήριο αυξάνονται από τα 72 στα 100 ευρώ, ενώ για μειωμένο εισιτήριο από τα 30 στα 50 ευρώ.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις δολιοφθοράς, όπως καταστροφή εξοπλισμού στους σταθμούς, προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη, ενώ σε περιστατικά βίας κατά εργαζομένων εφαρμόζονται διαδικασίες αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης και δυνατότητα επιβολής κοινωφελούς εργασίας, όπως για εργασίες αποκατάστασης ζημιών.

Οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι η έμφαση της κάμερας AI δεν είναι η ταυτοποίηση προσώπων, αλλά η στατιστική αποτύπωση των σημείων και των χρονικών ζωνών όπου παρατηρείται αυξημένη εισιτηριοδιαφυγή, προκειμένου να ενισχυθούν στοχευμένα οι έλεγχοι.