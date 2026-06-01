Ελλάδα

Ηράκλειο: Οδηγός μηχανής έπεσε σε λακκούβα και σύρθηκε για αρκετά μέτρα – Καρέ καρέ το σοκαριστικό τροχαίο

Ο ελλιπής φωτισμός και σήμανση σε μεγάλη λακκούβα είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση του οδηγού από την μηχανή και τον σοβαρό τραυματισμό του
Σοκαριστικό τροχαίο στο Ηράκλειο
Το σημείο που έγινε το τροχαίο στο Ηράκλειο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας οδηγός μηχανής εξαιτίας των έργων που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ηράκλειο.

Το τροχαίο με τη μηχανή στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (01.06.2026).

Ο ελλιπής φωτισμός και σήμανση σε μεγάλη λακκούβα είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση του οδηγού από την μηχανή και τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο οδηγός πέφτει και η μηχανή του σέρνεται για αρκετά μέτρα στην άσφαλτο με το σοκαριστικό περιστατικό να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας διπλανού σπιτιού, όπως φαίνεται σε βίντεο του patris.gr.

Οι σιδερόβεργες που εξέχουν στη λακκούβα
Οι σιδερόβεργες που εξέχουν στη λακκούβα

Οι φωτογραφίες που φέρνει στο φως προκαλούν τρόμο, καθώς στο σημείο υπάρχουν και σιδερόβεργες οι οποίες εξέχουν και μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
167
117
103
100
54
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo