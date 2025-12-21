Ελλάδα

Διπλός σεισμός 3 και 2,7 Ρίχτερ ανοικτά της Ραφήνας, έγινε αισθητός στην Αττική

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν σε χαμηλό εστιακό βάθος με αποτέλεσμα να γίνουν αισθητοί στην ανατολική Αττική
Σεισμός Ραφήνα
Σεισμός στη Ραφήνα

Διπλός σεισμός ανοικτά της Ραφήνας το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου σε χαμηλό εστιακό βάθος, με αποτέλεσμα να γίνει αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αττικής. 

Ο πρώτος σεισμός έγινε λίγο πριν τις 8 το βράδυ και είχε μέγεθος 2,7 Ρίχτερ ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας με εστιακό βάθος 8,4 χλμ.

Ο δεύτερος σεισμός σημειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα στο ίδιο σημείο και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ήταν 3 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 9,3 χλμ και επίκεντρο 5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
136
133
124
111
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo