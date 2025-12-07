Ελλάδα

Διπλός σεισμός στην Τουρκία ταρακούνησε τη Σάμο

Δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί οι ζημιές
Χάρτης σεισμού

Διπλός σεισμός μεγέθους 3,5 και 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 07.12.2025 στα παράλια της Τουρκίας, που έγινε αισθητός στη Σάμο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της πρώτης σεισμικής δόνησης των 3,1 Ρίχτερ σεισμού εντοπίζεται εννέα χιλιόμετρα Ανατολικά – Βορειοανατολικά στο Βαθύ Σάμου και το εστιακό της βάθος εντοπίζεται στα εννέα χιλιόμετρα. 

Το επίκεντρο της δεύτερης σεισμικής δόνησης των 3,5 Ρίχτερ σεισμού εντοπίζεται 28 χιλιόμετρα Ανατολικά – Βορειοανατολικά
στο Βαθύ Σάμου και το εστιακό της βάθος εντοπίζεται στα 15,4 χιλιόμετρα.

Από την σεισμική δόνηση δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί οι ζημιές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
190
80
72
69
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη – Βελτίωση στα δυτικά και βόρεια
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά, αφου φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου
καιρος
Newsit logo
Newsit logo