Διπλός σεισμός στην Τουρκία ταρακούνησε τη Σάμο

Διπλός σεισμός μεγέθους 3,5 και 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 07.12.2025 στα παράλια της Τουρκίας, που έγινε αισθητός στη Σάμο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της πρώτης σεισμικής δόνησης των 3,1 Ρίχτερ σεισμού εντοπίζεται εννέα χιλιόμετρα Ανατολικά – Βορειοανατολικά στο Βαθύ Σάμου και το εστιακό της βάθος εντοπίζεται στα εννέα χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της δεύτερης σεισμικής δόνησης των 3,5 Ρίχτερ σεισμού εντοπίζεται 28 χιλιόμετρα Ανατολικά – Βορειοανατολικά

στο Βαθύ Σάμου και το εστιακό της βάθος εντοπίζεται στα 15,4 χιλιόμετρα.

Από την σεισμική δόνηση δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί οι ζημιές.