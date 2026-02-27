Δολιοφθορά στα καλώδια τηλεδιοίκησης: Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο Πλατύ Ημαθίας – Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Πυρετώδεις εργασίας από το ειδικό κλιμάκιων τεχνικών του ΟΣΕ για να αντικαταστήσουν τα καλώδια τηλεδιοίκησης στο Πλατύ Ημαθίας, στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Λίγες ώρες μετά τη σοβαρή δολιοφθορά, η ζημιά αποκαταστάθηκε, με τις εργασίες να συνεχίζονται και σήμερα (27.02.2026) ώστε τα καλώδια να καλυφθούν και πάλι με τσιμέντο.

Άγνωστοι κατάφεραν να διαλύσουν το τσιμέντο και να κόψουν στα 2 τα καλώδια της τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου, σε σημείο μάλιστα που βρίσκεται μακριά από δρόμο και οικισμό. Κατάφεραν να προκαλέσουν μπλακ άουτ στο σύστημα τηλεδιοίκησης για 10 χιλιόμετρα. Οι δράστες μάλιστα δεν έκλεψαν τίποτα από το σημείο, κάτι που επιβεβαιώνει και το σενάριο δολιοφθοράς.

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για σαμποτάζ και αμέσως ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα από το ελληνικό FBI και την Υποδιεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος. Έχει ήδη διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα από τον προϊστάμενο Εφετών Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό των δραστών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έκανε λόγο, από την πρώτη στιγμή, για στοχευμένη δολιοφθορά, υποστηρίζοντας ότι «κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη αλλά και νεκρούς» λίγες ημέρες πριν τη συμπλήρωση των 3 χρόνων από την τραγωδία.

Όπως ανέφερε, οι δράστες δεν αφαίρεσαν τα καλώδια, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι στόχος ήταν η πρόκληση κινδύνου και όχι η κλοπή.

Σε νέες δηλώσεις του σήμερα στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες, καθώς βρίσκεται εκτός οικισμού, ωστόσο εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι υπαίτιοι θα βρεθούν.

«Τσιμεντένιος και μεταλλικός φορέας καλύπτει τα καλώδια. Αυτός που έσπασε το τσιμέντο, δεν μπορούσε να κλέψει κάτι για να το μεταπουλήσει. Τι άλλο μπορεί να ήθελε; Εκεί δεν υπάρχει οικισμός, δεν υπάρχει δρόμος. Πήγε συνειδητοποιημένα. Αυτό μπορεί να γίνει και μία μικρή ομάδα συνεργών. Οι δράστες θα βρεθούν. Η ΕΛΑΣ είναι στο σημείο και κάνει την δουλειά της, έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός και η δικαιοσύνη», ανέφερε συγκεκριμένα.