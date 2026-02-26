Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη, έκαναν δολιοφθορά και ήθελαν νεκρούς δύο ημέρες πριν την επέτειο της τραγωδίας

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Πέμπτης (26.2.26). Αναφερόμενος στο χθεσινό περιστατικό σε σημείο του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης λίγο πριν τον σταθμό Πλατύ στην περιοχή της Κατερίνης, τόνισε πως «κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη».

Όπως αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στον σιδηροδρομικό σταθμό Πλατύ Κατερίνης άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια τηλεδιοίκησης. Κάνοντας λόγο για «δολιοφθορά», ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως κάποιοι ήθελαν νεκρούς δύο ημέρες πριν την τρίτη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη.

«Εδώ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκεί, λίγο μετά τα Τέμπη. Για να προστατευθεί λοιπόν η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν ομάδες Ρομά να πηγαίνουν να κόβουν και να κλέβουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποκλείοντας ωστόσο ένα τέτοιο σενάριο στη συγκεκριμένη περίπτωση», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά εδώ από κάποιον που ήθελε νεκρούς 2 μέρες πριν την επέτειο, ανέφερε ο υπουργός. «Πήγαν λοιπόν όποιοι πήγαν, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα οποία έχουν διπλή επικάλυψη και προστασία, και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος», υπογράμμισε.