Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη, έκαναν δολιοφθορά και ήθελαν νεκρούς δύο ημέρες πριν την επέτειο της τραγωδίας

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αποκάλυψε πως άγνωστοι έβγαλαν τα καλώδια τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό σταθμό Πλατύ Κατερίνης και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν
Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη, έκαναν δολιοφθορά και ήθελαν νεκρούς δύο ημέρες πριν την επέτειο της τραγωδίας

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Πέμπτης (26.2.26). Αναφερόμενος στο χθεσινό περιστατικό σε σημείο του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης λίγο πριν τον σταθμό Πλατύ στην περιοχή της Κατερίνης, τόνισε πως «κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη».

Όπως αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στον σιδηροδρομικό σταθμό Πλατύ Κατερίνης άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια τηλεδιοίκησης. Κάνοντας λόγο για «δολιοφθορά», ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως κάποιοι ήθελαν νεκρούς δύο ημέρες πριν την τρίτη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη.

«Εδώ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκεί, λίγο μετά τα Τέμπη. Για να προστατευθεί λοιπόν η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν ομάδες Ρομά να πηγαίνουν να κόβουν και να κλέβουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποκλείοντας ωστόσο ένα τέτοιο σενάριο στη συγκεκριμένη περίπτωση», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

 

 

«Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά εδώ από κάποιον που ήθελε νεκρούς 2 μέρες πριν την επέτειο, ανέφερε ο υπουργός. «Πήγαν λοιπόν όποιοι πήγαν, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα οποία έχουν διπλή επικάλυψη και προστασία, και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος», υπογράμμισε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
74
64
62
56
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Ανδρέας Φούρας για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»
«Θέλω να ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και να συμβουλεύσω όσους ταλαιπωρούνται από παλινδρόμηση να μην παραλείπουν τον ιατρικό έλεγχο» γράφει μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Φούρας
Ανδρέας Φούρας
ΟΠΕΚΕΠΕ και Υπερταμείο ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ - Ευπρόσδεκτες οι προτάσεις Δούκα και Χριστοδουλάκη
Με τις δημοσκοπήσεις να μην «παίζουν το παιχνίδι» της εσωκομματικής ίντριγκας, και τη βελόνα να παραμένει κολλημένη, στη Χαριλάου Τρικούπη επιλέγουν να τις διαβάζουν …αλλιώς
Χάρης Δούκας και Μανώλης Χριστοδουλάκης
Σήμερα η συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη με Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον – Διμερείς σχέσεις και Ιράν στην ατζέντα
Κατά τη διαμονή του στην Ουάσινγοτν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα δώσει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council
Μάρκο Ρούμπιο / Γιώργος Γεραπετρίτης
ΠΑΣΟΚ κατά Μαρίας Καρυστιανού: Όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται
«Προς ενημέρωση της, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος που με την προσφυγή του στη δικαιοσύνη αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οδήγησε σε όλες τις δικαστικές νίκες» αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη
ΠΑΣΟΚ
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέργεια, Τεχνητή Νοημοσύνη και παράνομος στοιχηματισμός στην ατζέντα
Τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν οι έρευνες υδρογονανθράκων, οι επιπτώσεις της ΑΙ στον πολιτισμό, ρυθμίσεις για παράνομα τυχερά παίγνια και συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και παρεμβάσεις για Δικαιοσύνη και στεγαστική αρωγή
Μητσοτάκης σε Υπουργικό Συμβούλιο
Newsit logo
Newsit logo