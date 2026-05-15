Δολοφονία στα Μάλγαρα: Δεμένη με αλυσίδες και σύρμα η σορός του 54χρονου που βρέθηκε στον Λουδία

Ολοκληρώθηκε η ανάσυρση της σορού από τον Λουδία ποταμό στη Θεσσαλονίκη. Η σορός εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (15.05.2026) από ψαράδες της περιοχής, και αν και ακόμα παραμένει αταυτοποίητη, όλα δείχνουν πως ανήκει στο 54χρονο θύμα της δολοφονίας των Μαλγάρων.

Η σορός εντοπίστηκε στον Λουδία, 5 χλμ μακριά από το σημείο των αρχικών ερευνών. Υπενθυμίζεται πως οι δύο δράστες της δολοφονίας, που ομολόγησαν το έγκλημα στα Μάλγαρα, υπέδειξαν από την πρώτη στιγμή το σημείο όπου πέταξαν την σορό. Αν και ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί, η κατάσταση στην οποία βρέθηκε ταιριάζει με τις περιγραφές των δύο δραστών.

Οι άνδρες ηλικίας 43 και 44 χρόνων ομολόγησαν πως έδεσαν το θύμα με τούβλα για να μείνει στον πυθμένα του Λουδία. Έτσι, οι αρχές βρήκαν σήμερα τη σορό δεμένη με σύρμα και αλυσίδες. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως ανήκει στον 54χρονο και μέχρι στιγμής θεωρείται αδύνατη η ταυτοποίησή του μιας και είναι σε κατάσταση σαπωνοποίησης.

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε έσπευσε και ιατροδικαστής όπου προχώρησε σε μακροσκοπική εξέταση. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει και η νεκροψία – νεκροτομή.

Σύμφωνα με την κατάθεση των δραστών, όλα έγιναν το περασμένο Σάββατο (09.05.2026), όταν ξέσπασε ανάμεσά τους, καυγάς. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν πως το θύμα τους έκλεψε περιστέρια με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να αρπάξει το όπλο και να πυροβολήσει τον 54χρονο.

Αφού του κρέμασαν τούβλα και τον έκρυψαν αρχικά στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, στη συνέχεια πέταξαν τη σορό στον Λουδία.

Πολίτης που είδε τους δράστες να μεταφέρουν την σορό, κάλεσε αμέσως τις αρχές και περιέγραψε τις κινήσεις τους. Έτσι ξεκίνησε έρευνα και μέσα σε λίγες ώρες συνελήφθησαν οι δύο άνδρες.

Αστυνομικές δυνάμεις με τη συνδρομή των ΕΜΑΚ «χτένιζαν» από εκείνη τη στιγμή την περιοχή για τον εντοπισμό της σορού, με αποτέλεσμα να βρεθεί σήμερα.

Για τη δολοφονία στα Μάλγαρα κρίθηκε προφυλακιστέος ο φυσικός δράστης ενώ ο συνεργός του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.