Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων, αφήνει ο δικηγόρος της οικογένειάς του

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση παραμένουν οι δίδυμες κόρες του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας και κουμπάρο του εκλιπόντος, Νίκο Γαλάνη, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση της φριχτής δολοφονίας.

Ο κ. Γαλάνης μετέβη σήμερα (24.07.2026) στην 5η τακτική ανακρίτρια, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για λογαριασμό του αδερφού του Σταύρου Γεωργίου. Ο Νίκος Γαλάνης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη δολοφονία του ποινικολόγου και τόνισε ότι το κίνητρο της δολοφονίας δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης.

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«Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το τμήμα ανθρωποκτονιών το οποίο και συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό», είπε ο κ. Γαλάνης.

Παράλληλα, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε το στυγερό έγκλημα οδηγήθηκε εκ νέου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να εκτελεστεί το εκκρεμές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ασέλγεια ανήλικης τον περασμένο Μάιο. Και γι’ αυτή την υπόθεση θα απολογηθεί τη Δευτέρα.

Εντωμεταξύ, μέχρις ώρας δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο, καθώς ήδη αρκετοί ποινικολόγοι έχουν αρνηθεί να τον εκπροσωπήσουν για λόγους αρχής, καθώς ο δράστης έχει ομολογήσει ότι δολοφόνησε συνάδελφό τους.

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Ο 28χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη είσοδο στη χώρα και απολογείται τη Δευτέρα στις 11.30.

Τα βίντεο ντοκουμέντο και το χρονικό της στυγερής δολοφονίας

Ο γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Δευτέρας. Τη σορό βρήκαν οι 16χρονες δίδυμες κόρες του οι οποίες τον αναζητούσαν ώρες χωρίς να μπορούν να τον εντοπίσουν.

Οι αρχές έριξαν την προσοχή τους κυρίως στα δαχτυλικά αποτυπώματα και στο DNA που βρέθηκαν στο γραφείο. Ταυτόχρονα, εξέτασαν προσεκτικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να δουν τις τελευταίες κινήσεις στου Σταύρου Γεωργίου αλλά και το ή τα άτομα που μπήκαν στο γραφείο του, εκείνο το βράδυ.

Πολύ γρήγορα έφτασαν στα ίχνη του Αιγύπτιου δράστη ο οποίος ήταν σεσημασμένος για υπόθεση ασελγείας σε βάρος ανήλικης. Λίγες ώρες μετά, τον συνέλαβαν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, με τον ίδιο να αρνείται αρχικά τις κατηγορίες.

Στη συνέχεια, «έσπασε» και ομολόγησε τα πάντα στους αστυνομικούς. Υποστήριξε πως τσακώθηκε άγρια με τον ποινικολόγο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να τον χτυπήσει με μανία στο κεφάλι.

Ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός, γυμνός και σε εμβρυακή στάση.

Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να αποκαλυφθεί το κίνητρο του δράστη.