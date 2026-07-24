Μύκονος: Νέο βίντεο με τον εκατομμυριούχο influencer – Εισέβαλε γυμνός σε καφέ

Ο εκατομμυριούχος influencer στη Μύκονο είναι ασταμάτητος και νέο βίντεο τον παρουσιάζει να μπαίνει γυμνός σε γνωστό καφέ του νησιού

Ο influencer μετά το βίντεο με τις γυμνές του πόζες του στο άγαλμα του Καραμανλή στη Μύκονο εισέβαλε γυμνός σε γνωστό καφέ και άρχισε να λογομαχεί με τους υπαλλήλους που προσπαθούν να τον βγάλουν από την επιχείρηση.

Οι υπάλληλοι σαφώς σοκαρισμένοι δεν είχαν αντικρίσει ένα ανάλογο περιστατικό στη Μύκονο. Κατά την έξοδό του μάλιστα από την καφετέρια άρχισε να ρίχνει νερό σε οδηγούς μηχανών και αυτοκινήτων.

Πρόκειται για έναν άνδρα με καταγωγή από την Ολλανδία και την Νιγηρία, 26 ετών, ο οποίος είχε συλληφθεί όταν είχε ποζάρει γυμνός μπροστά στην προτομή του Κωνσταντίνου Καραμανλή.