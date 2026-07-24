Καιρός: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς τις επόμενες ώρες – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 ήχησαν σήμερα (24.06.2026) σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς τις επόμενες ώρες.

Το 112 ανέφερε πως από το απόγευμα της Παρασκευής και για τις επόμενες 12 ώρες, αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα τόσο στη Φθιώτιδα και τη Λάρισα, όσο και στη Μαγνησία, τα νησιά των Σποράδων, την Εύβοια και την Σκύρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Ενεργοποίηση



Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Ενεργοποίηση



Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Λάρισας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Ενεργοποίηση



Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνoί σε Κεντρική και Βόρεια #Εύβοια και #Σκύρο από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Ενεργοποίηση



Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στις Π. Ε. #Μαγνησίας και #Σποράδων από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε σήμερα το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε την Πέμπτη, προειδοποιώντας πως για σήμερα, εκτός από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα σημειωθούν ισχυροί άνεμοι και χαλάζι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πού θα πνέουν ισχυροί άνεμοι:

Τα έντονα φαινόμενα θα χτυπήσουν κυρίως σήμερα την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής) αλλά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Το Σάββατο, τα φαινόμενα θα χτυπήσουν τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τη Μαγνησία.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σε Red Code 10 περιοχές το Σάββατο

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά για τα ισχυρά φαινόμενα που αναμένονται στη χώρα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για αύριο Σάββατο 25-07-2026 τις εξής περιοχές:

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα, Παρασκευή 24-07-2026 έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) οι:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και

ΘράκηςΠεριφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ο Εθνικός Μηχανισμός βρίσκεται από χτες σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις ανωτέρω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων(ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις) και από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας έχει επικοινωνήσει με τις παραπάνω Περιφέρειες, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας τους όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΚΚΠΠ.