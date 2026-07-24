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Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Βελτιώνεται η κατάσταση υγείας της 7χρονης που έχασε τους γονείς της στο τροχαίο

Οι γιατροί προσπαθούν σταδιακά να την αφυπνίσουν
Διάδρομος νοσοκομείου
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Σημάδια βελτίωσης παρατηρούν οι γιατροί στην υγεία της 7χρονης Μολδαβής που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Χαλκιδική, χάνοντας τους γονείς της. Το κορίτσι συνεχίζει να νοσηλεύεται και σήμερα (24.07.2026) σε ΜΕΘ νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, με τους γιατρούς να καταβάλουν προσπάθειες για την αφύπνισή της.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 15 Ιουνίου στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, στη Χαλκιδική. Από την σύγκρουση, οι 2 γονείς μαζί με το 6 μηνών βρέφος τους έχασαν τη ζωή της ακαριαία. Οι διασώστες βρήκαν σοβαρά τραυματισμένη το 7χρονο κορίτσι και αμέσως την μετέφεραν στο Παίδων του Ιπποκρατείου στη Θεσσαλονίκη για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Το κορίτσι συνεχίζει και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ενώ οι γιατροί ξεκινούν σταδιακά την αφύπνισή της.

Οι σοροί των γονιών και του βρέφους μεταφέρθηκαν στη Μολδαβία όπου και κηδεύτηκαν.

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