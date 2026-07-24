Σύρος: Η 42χρονη γνώριζε το ζευγάρι, λέει ο πρώην σύζυγός της – Δεν υπήρχε καμία οικονομική διαμάχη

Η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ γνώριζε τόσο τον 41χρονο άνδρα όσο και την 30χρονη σύντροφό του, καθώς όλοι είχαν μεγαλώσει στη Σύρο ξεκαθαρίζει ο πρώην σύζυγος της 42χρονης, μιλώντας στο newsit.gr για τη δολοφονία της διασώστριας την Πέμπτη (23.7.26) και για την αγωνία για τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Όπως λέει, τόσο ο ίδιος όσο και η 42χρονη διασώστρια, που έπεσε θύμα δολοφονίας, γνώριζε τον 41χρονο και τη 30χρονη σύντροφό του, καθώς η Σύρος είναι μια μικρή τοπική κοινωνία και οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους: «Σε μια μικρή κοινωνία όπως η Σύρος όλοι λίγο-πολύ γνωριζόμαστε. Γνώριζα τόσο τον 41χρονο όσο και την 30χρονη σύντροφό του, όπως τους γνώριζε και η 42χρονη. Μεγαλώσαμε όλοι στον ίδιο τόπο και ήταν αναπόφευκτο να έχουμε γνωριμία», αναφέρει.

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Όπως εξηγεί, υπήρχαν και οικογενειακοί δεσμοί που έκαναν τις δύο πλευρές να γνωρίζονται ακόμη περισσότερο: «Η πρώην σύζυγος του 41χρονου είχε παντρευτεί πρώτο ξάδερφο της 42χρονης, με αποτέλεσμα τα παιδιά τους να κάνουν παρέα με τα δικά μας», σημειώνει.

«Όσα ακούστηκαν για τα νοίκια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα»

Ο πρώην σύζυγος της 42χρονης διασώστριας ξεκαθαρίζει πως, από όσα γνωρίζει, δεν υπήρχε κάποια αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές: «Από όσο γνωρίζω, δεν υπήρχε κάποια διαμάχη ανάμεσά τους. Δεν υπήρχαν περιουσιακές διαφορές, ούτε οικονομικές εκκρεμότητες. Όσα ακούστηκαν για νοίκια ή άλλα περιουσιακά ζητήματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», λέει.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα γύρω από το περιστατικό, ενώ αναφέρεται και στα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας: «Για τα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με τον τρόπο της επίθεσης δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τίποτα. Δεν έχω ακούσει τίποτα για λοστό, ενώ το σενάριο περί αεροβόλου δεν ισχύει. Το μόνο που πληροφορήθηκα είναι ότι υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στο σημείο, οι οποίες ενδεχομένως να βοηθήσουν τις Αρχές να διαλευκάνουν την υπόθεση».

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Ο πρώην σύζυγος της 42χρονης αναφέρει πως όταν πληροφορήθηκε το περιστατικό πήγε ο ίδιος στην Αστυνομία: «Από τη στιγμή που πληροφορήθηκα το περιστατικό, πήγα ο ίδιος στην Αστυνομία για να δηλώσω την παρουσία μου και να μάθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε επικοινωνήσει μαζί μου κανείς, ούτε από την Αστυνομία ούτε από την οικογένειά της, παρότι έχω δύο ανήλικα παιδιά και έπρεπε να γνωρίζω τι συνέβαινε».

Όπως αναφέρει, έδωσε κατάθεση, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν ακόμη να του δώσουν περισσότερες πληροφορίες: «Ρώτησα αν μπορούσαν να μου πουν περισσότερα, όμως μου απάντησαν ότι δεν μπορούσαν ακόμη να με ενημερώσουν».

«Η μεγαλύτερη αγωνία μου είναι τα παιδιά»

Η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, ένα αγόρι 14 ετών και ένα κορίτσι που σήμερα γίνεται 12 ετών.

Όπως λέει ο ίδιος, η μεγαλύτερη αγωνία του αυτή τη στιγμή είναι πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά αυτή τη μεγάλη απώλεια: «Η κόρη μου γίνεται σήμερα 12 ετών και ήδη γνωρίζει τι έχει συμβεί. Ο γιος μου, που είναι 14 προς 15 ετών, δεν το έχει ακόμη μάθει, καθώς προσπαθώ να τον προστατεύσω όσο περισσότερο γίνεται μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή να του το πω».

Η 42χρονη εργαζόταν τα τελευταία χρόνια στο ΕΚΑΒ, έχοντας ολοκληρώσει τη σχολή της στην Αθήνα. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία εκεί, ενώ κατά διαστήματα υπηρετούσε με απόσπαση στη Σύρο τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Δεν έχω επικοινωνήσει ούτε με την 30χρονη ούτε με την οικογένειά της. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο πέρα από τα παιδιά μου. Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη, όμως προτεραιότητά μου είναι να στηρίξω τα παιδιά και να διαχειριστώ αυτή την τραγική κατάσταση», καταλήγει.