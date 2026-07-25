Σταύρος Γεωργίου: Εντοπίστηκαν το κινητό και το πορτοφόλι του ποινικολόγου – Νέο βίντεο με τον 28χρονο λίγο μετά τη δολοφονία

Νέα στοιχεία σχετικά με την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, έρχονται στο φως, μόλις λίγα 24ωρα μετά το φονικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21.07.2026) μέσα στο γραφείο του ποινικολόγου στο κέντρο της Αθήνας.

Από την πρώτη στιγμή οι αρχές αναζητούσαν το κινητό τηλέφωνο του ποινικολόγου καθώς και το πορτοφόλι του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το κίνητρο της δολοφονίας να ήταν η ληστεία. Ωστόσο, ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης ήδη από τη στιγμή που συνελήφθη υποστήριξε ότι δεν έκλεψε τίποτα και πως δεν είχε στην κατοχή του κανένα αντικείμενο που ανήκε στον Σταύρο Γεωργίου.

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Σήμερα Σάββατο (25.07.2026), οι αρχές εντόπισαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του Σταύρου Γεωργίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου, όπου δολοφονήθηκε ο ποινικολόγος. Τα στελέχη της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν επιπλέον έρευνες στο γραφείο του 73χρονου, όπου βρέθηκαν τα δύο αντικείμενα.

Από αυτό φαίνεται ότι ο δράστης, μετά τη δολοφονία, πήρε μόνο τον φορητό υπολογιστή – όπως φαίνεται σε πλάνα από βίντεο ντοκουμέντα που εξασφάλισε το newsit.gr – και πιθανόν χρήματα, αφήνοντας πίσω τα υπόλοιπα προσωπικά αντικείμενα του θύματος.

Μάλιστα, το newsit.gr, φέρνει στο φως νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 28χρονος Αιγύπτιος περπατά στον δρόμο λίγη ώρα αφού δολοφόνησε άγρια τον γνωστό δικηγόρο. Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να κινείται στο κέντρο της Αθήνας έχοντας ένα λάπτοπ στο χέρι και να περπατά σε πλήρως ήρεμη ψυχική κατάσταση.

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Οι τελευταίες στιγμές του Σταύρου Γεωργίου

Το newsit.gr παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντο μόλις 300 μέτρα μακριά από το δικηγορικό γραφείο, στο οποίο φαίνεται ο ποινικολόγος ο οποίος φτάνει με το αυτοκίνητο του στο σημείο, έχοντας και δεύτερο άτομο στη θέση του συνοδηγού – ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο το αν πρόκειται για τον 28χρονο δράστη.

Ήταν ξημερώματα Τρίτης, λίγες ώρες πριν το φονικό και ο Σταύρος Γεωργίου έφτασε στο γραφείο του το οποίο διατηρούσε και ως μόνιμη κατοικία. Οδηγούσε ένα μαύρο SUV και στη θέση του συνοδηγού φαίνεται να κάθεται το δεύτερο άτομο.

Ο ποινικολόγος πάρκαρε το όχημα στον δρόμο, το οποίο μένει ακίνητο στο ίδιο σημείο ακόμη και μετά την δολοφονία του 73χρονου. Πρόκειται για τα βίντεο που εξέταζαν οι αρχές για να φτάσουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα με όσα είπε στις αρχές ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, ο ίδιος και ο Σταύρος Γεωργίου έκαναν παρέα και το βράδυ της Τρίτης βρίσκονταν σε μαγαζί εστίασης για ένα ποτό. Από εκεί ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον γυρίσει σπίτι και μαζί έφυγαν από το μαγαζί. Στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του ποινικολόγου, στο οποίο μπήκαν και οι δύο.

Ωστόσο εκεί, σύμφωνα με τον Αιγύπτιο, άρχισαν να τσακώνονται με αποτέλεσμα ο 28χρονος να χτυπήσει τον 73χρονο θανάσιμα στο κεφάλι και στη συνέχεια να φύγει από το δικηγορικό γραφείο. Μάλιστα, μετά το έγκλημα, ο δράστης πήγε στο νοσοκομείο για να του περιθάλψουν το σπασμένο χέρι, το οποίο ισχυρίστηκε ότι χτύπησε κάνοντας σκέιτμπορντ, αν και τα τραύματα προκλήθηκαν από τα σφοδρά χτυπήματα που προκάλεσε στον 73χρονο. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο σπίτι φίλου του για να διανυκτερεύσει.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων

Οι δίδυμες κόρες του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, παραμένουν σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, αφού ήταν εκείνες που αναζήτησαν τον πατέρας του και τελικά τον αντίκρισαν νεκρό μέσα στο δικηγορικό του γραφείο.

Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας και κουμπάρο του Σταύρου Γεωργίου, Νίκο Γαλάνη, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση της φριχτής δολοφονίας, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη δολοφονία του ποινικολόγου και τόνισε ότι το κίνητρο της δολοφονίας δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης

«Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το τμήμα ανθρωποκτονιών το οποίο και συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό», είπε ο Νίκος Γαλάνης.

Σύλληψη και ποινική δίωξη σε βάρος του 28χρονου

Από τη στιγμή που ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, οι αρχές ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις, DNA και δαχτυλικά αποτυπώματα από το σημείο της δολοφονίας και να εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μέσα στο δικηγορικό γραφείο εντοπίστηκαν τα αποτυπώματά του Αιγύπτιου, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των αρχών.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη, είχε απασχολήσει την ΕΛΑΣ για παράνομη είσοδο στη χώρα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 2023, το οποίο απορρίφθηκε σε πρώτο όσο και δεύτερο βαθμό. Το 2024 κατέθεσε νέο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε, με την τελεσίδικη απόφαση να του επιδίδεται στα τέλη του 2025.

Οι αρχές κατάφεραν μέσα σε τρεις ώρες να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Ο 28χρονος τέθηκε υπό κράτηση τη ΓΑΔΑ το βράδυ της Τετάρτης (22.07.2026). Την Πέμπτη το απόγευμα βγήκε από την Αστυνομική Διεύθυνση με σκυμμένο κεφάλι και με γύψο στο χέρι. Αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών τον οδήγησαν στον εισαγγελέα προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το έγκλημα. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με όσα είπε στις αρχές ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, ο ίδιος και ο Σταύρος Γεωργίου έκαναν παρέα και το βράδυ της Τρίτης βρίσκονταν σε μαγαζί εστίασης για ένα ποτό. Από εκεί ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον γυρίσει σπίτι και μαζί έφυγαν από το μαγαζί. Στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του ποινικολόγου, στο οποίο μπήκαν και οι δύο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αιγύπτιο, άρχισαν να τσακώνονται με αποτέλεσμα ο 28χρονος να χτυπήσει τον 73χρονο θανάσιμα στο κεφάλι και στη συνέχεια να φύγει από το δικηγορικό γραφείο.

Ο 28χρονος Αιγύπτιος πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Εντωμεταξύ, δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο, καθώς ήδη αρκετοί ποινικολόγοι έχουν αρνηθεί να τον εκπροσωπήσουν για λόγους αρχής, καθώς ο δράστης έχει ομολογήσει ότι δολοφόνησε συνάδελφό τους. Ο κατηγορούμενος που οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.

Το χρονικό της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης (21.07.2026), αστυνομικοί της Ασφάλειας απέκλεισαν την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Στον δεύτερο όροφο, πίσω από την πόρτα του δικηγορικού γραφείου, αποκαλύφθηκε ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος.

Οι δίδυμες, 16χρονες κόρες του τον αναζητούσαν από το μεσημέρι. Καθώς δεν κατάφερναν να επικοινωνήσουν μαζί του, αποφάσισαν το βράδυ να μεταβούν στο γραφείο του, όπου ήρθαν αντιμέτωπες με τον χειρότερο εφιάλτη.

Ο θυρωρός της πολυκατοικίας άνοιξε την πόρτα και τα δύο κορίτσια αντίκρισαν τον πατέρα τους νεκρό στο πάτωμα. «Δεν μπήκα πιο μέσα. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι. Κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω και έκλεισα την πόρτα.Ήρθε η αστυνομία και παρέδωσα το κλειδί», περιέγραψε ο ίδιος.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις πλέον πολύκροτες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών. Είχε παραστεί στη δίκη της «17 Νοέμβρη», είχε εμπλακεί στην υπόθεση του μικρού Αλεξ και είχε εκπροσωπήσει τη μητέρα της 4χρονης Άννυ, γεγονός που τον είχε καταστήσει έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ποινικολόγους της χώρας.

Στο γραφείο του δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, στοιχείο που εξαρχής απομάκρυνε το ενδεχόμενο της διάρρηξης και ενίσχυσε την εκτίμηση ότι το θύμα γνώριζε τον δράστη και του είχε ανοίξει ο ίδιος την πόρτα.