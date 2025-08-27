Δολοφονία στη Σκύδρα: Ξεσπά ο ξάδελφος του 76χρονου που σκότωσε τον 72χρονο – «Δεν μπορείς να αφαιρείς μια ψυχή για ένα ροδάκινο»

Συγκλονισμένος δηλώνει στο newsit.gr ο ξάδελφος του 76χρονου δράστη της δολοφονίας του 72χρονου στη Δάφνη Σκύδρας Πέλλας και στη συνέχεια πέταξε το πτώμα του σε χωματερή.

Όπως λέει ο συγγενής του δράστη που ήταν και στενός φίλος του θύματος οι δύο άνδρες δεν είχαν καλές σχέσεις και μάλωναν συχνά αλλά κανείς στο χωριό δεν πίστευε ότι ο καβγάς αυτός θα καταλήξει σε μια άγρια δολοφονία που έχει αφήσει άφωνη την τοπική κοινωνία στη Σκύδρα.

«Υπήρξε μία διαμάχη μεταξύ του ξαδέλφου μου και του αδελφικού μου φίλου. Μάλωναν για το αν ο φίλος μου του πήρε έναν πάσσαλο, λίγα φρούτα και τα σχετικά. Δεν μπορείς να σκοτώσεις, να αφαιρέσεις ψυχή για ένα ροδάκινο. Δεν γίνεται αυτό», λέει ο ξάδελφος του 76χρονου.

«Το γνώριζε όλο το χωριό από καιρό αλλά κανένας δεν μιλούσε. Το τελευταίο διάστημα έγιναν αυτά», επισημαίνει και εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο ξάδελφός του δεν έκανε μόνος του το έγκλημα αλλά κάποιος τον βοήθησε.

«Εγώ πάλι πιστεύω ότι ο ξάδελφός μου δεν ήταν μόνος του στο έγκλημα. Ο φίλος μου είχε πολλά κιλά. Ένας άντρας σαν τον ξάδελφό μου μόνος του δεν μπορεί να το σύρει. Κάποιος τον βοήθησε. Δεν πιστεύω ότι το έκανε μόνος του όπως λέει. Τον περίμενε εκεί ο ξάδελφος μου. Είναι σίγουρο.

«Και δίκιο να είχε δεν σκοτώνεις. Δεν είχα τον ξάδελφο μου για τέτοιο άνθρωπο. Πώς ξέφυγε η κατάσταση; Για 9 μέρες αναζητούσαμε τον φίλο μου. Και έψαχνα και εγώ και σε χωράφια και παντού. Απο την πρώτη στιγμή το μυαλό μου πήγε στο γεγονός ότι ο φίλος μου δολοφονήθηκε. Φαίνεται πως ήταν πολύ καλά μελετημένο το έγκλημα», καταλήγει ο συγγενής του δράστη.

Ο Νικόλαος Κοντάκος, δικηγόρος του 76χρονου δράστη δήλωσε:

«Ο εντολέας μου είναι ένας άνθρωπος που δείχνει να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Δείχνει να είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος που όμως όταν κάποιος μιλήσει μαζί του, φαίνεται πως είναι ένας άνθρωπος με εμμονές. Νομίζει ότι τον καταδιώκουν όλοι, ότι στο χωριό του είναι όλοι οι άνθρωποι εχθροί του. Δεν έχει παρέες, όμως έχει καλές σχέσεις με τους συγχωριανούς του.

Το θύμα είχε κάποιες παραβατικές συμπεριφορές. Ότι εκείνη τη μέρα το θύμα είχε πάει στο χωράφι του για να τον κλέψει, όπως αναφέρει ο εντολέας μου, ήταν η αφορμή για όσα έγιναν. Υπήρχαν διαφορές μεταξύ τους για πολλά χρόνια. Ο εντολέας μου θεωρούσε ότι τον έκλεβε, είχε αντιληφθεί κάποια στιγμή ότι το θύμα είχε εισβάλλει ακόμα και στο ίδιο του το σπίτι.

Παρόλα αυτά όμως, η συμπεριφορά του δεν δικαιολογείται. Θεωρώ όμως ότι κύρια αιτία του γεγονότος ήταν τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εντολέας μου, καθώς όλα όσα σας ανέφερα δεν δικαιολογούν την αφαίρεση ζωής.

Θα ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ώστε πραγματικά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη».