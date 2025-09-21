Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: «Τώρα συνειδητοποιώ τι έγινε, με έκανε να θολώσω» είπε ο 50χρονος που έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη (24.9.25) ζήτησε και έλαβε από τον εισαγγελέα ο 50χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του στην περιοχή του Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Έχοντας σκυμμένο το κεφάλι και φορώντας αλεξίσφαιρο ο 50χρονος δράστης της δολοφονίας οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικών στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα. Ο οποίος του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος υποστηρίζει ότι τώρα άρχισε να συνειδητοποιεί τι έγινε, δηλώνοντας συγκλονισμένος και συντετριμμένος.

Όπως φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του εισαγγελέα, μια συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη του θύματος τον έκανε να θολώσει και να χάσει τον αυτοέλεγχό του.

Η 59χρονη είχε επιστρέψει από το νοσοκομείο στο σπίτι της μόλις χθες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το οικογενειακό τους περιβάλλον και τους γείτονές τους, τα δύο αδέλφια είχαν πολύ καλές σχέσεις και μάλιστα η 59χρονη έκανε αναρτήσεις στα social media μέσα από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα ευχαριστώντας δημόσια τον αδελφό της.

Ο 50χρονος είχε είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με «θερμά» λόγια για την αδερφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά γιατί ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση.

«Την έφερα σήμερα στο σπίτι από το νοσοκομείο. Μου γκρίνιαξε για κάτι ασήμαντο με πολύ άσχημο τρόπο. Ήμουν πολύ στρεσαρισμένος, πολύ πιεσμένος. Τη σκότωσα», φέρεται να είπε ο 50χρονος στους αστυνομικούς.