Δολοφονία στο Ηράκλειο: Η απέλπιδα προσπάθεια του Νικήτα να σωθεί – Ο 54χρονος δράστης άδειασε το όπλο πάνω του

Καρέ καρέ τη σκηνή της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας επισημαίνοντας ότι ο άτυχος νέος έκανε μια ύστατη προσπάθεια να σωθεί από τη μανία του 54χρονου. Σήμερα η κηδεία του.

Η στιγμή της δολοφονίας στην Αμμουδάρα Ηρακλείου έχει καταγραφεί από βίντεο και αποτυπώνει με τον πλέον κυνικό τρόπο την πράξη του 54χρονου.

Ο 54χρονος βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη σύζυγό του. Όταν είδε το αυτοκίνητο του Νικήτα, το εμβόλισε και το ακινητοποίησε. Οι δύο οδηγοί βγήκαν έξω με τον νεαρό να κάνει κάποια βήματα πιο μπροστά βλέποντας τον δράστη.

Ο 54χρονος τράβηξε το περίστροφο και το θύμα έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να κλωτσήσει το χέρι του που κρατούσε το όπλο για να αμυνθεί, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει κι ο δράστης τον πυροβόλησε εν ψυχρώ έξι φορές, αδειάζοντας το 38άρι περίστροφο του πάνω του, ενώ τον πυροβόλησε στην πλάτη ακόμα και όταν είχε πέσει αιμόφυρτος στο δρόμο. Στην συνέχεια άρχισε να τον κλωτσάει.

Την σοκαριστική στιγμή της δολοφονίας περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο cretalive.gr. «Είδα τον νεαρό, πως με το που κοίταξε τον άλλο οδηγό, αντιλήφθηκε πιθανόν κάτι και έτρεξε αμέσως κατά πάνω του και προσπάθησε με κλωτσιά στον αέρα και με τα δύο του πόδια να τον απωθήσει. Η προσπάθεια του αυτή δεν ήταν αποτελεσματική καθώς ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου δεν κουνήθηκε σχεδόν καθόλου. Σε σχεδόν ταυτόχρονο χρόνο και έχοντας μία απόσταση ο ένας από τον άλλον είδα τον οδηγό του μαύρου αυτοκινήτου, να προτάσσει εναντίον του νεαρού ένα περίστροφο όπλο, απ’ όσο μπορούσα να καταλάβω και να τον πυροβολεί τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές. Ο νεαρός απευθείας έπεσε κάτω και ο άλλος συνέχισε να τον πυροβολεί»…

«Στα μάτια μου ήταν χτυπήματα απαξίωσης…»

Οι σκληρές εικόνες καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας αλλά επιβεβαιώνονται και από την αποκαλυπτική κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος περιγράφει: «Ήταν χαρακτηριστική η κίνηση που συνέχιζε να πατάει την σκανδάλη και το όπλο δεν είχε πλέον σφαίρες για να ρίξει. Μετά και αφού ο νεαρός βρισκόταν στο οδόστρωμα τραυματισμένος, το άτομο αυτό πήγε από πάνω του και του κατάφερε δύο κλωτσιές στον κορμό απ’ όσο θυμάμαι. Φάνηκαν στα μάτια μου ως χτυπήματα απαξίωσης, σύμφωνα με την όλη στάση και βλέμμα που είχε ο δράστης. Αφού έγιναν αυτά ο άνθρωπος τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητο του αλλά δεν πρόλαβα να δω παραπάνω καθώς η κοπέλα που είχα στο αυτοκίνητο βρισκόταν σε σοκ και προσπαθούσα να την ηρεμήσω».

Τελευταίο αντίο στα λευκά

Ο 21χρονος σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Χώνο Μυλοποτάμου θα ξεκινήσει για το τελευταίο του ταξίδι. Οι γονείς και τα αδέρφια του θρηνούν για το παλικάρι τους που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή. «Παιδί μου και δε σε γλίτωσα» φώναζε ο πατέρας του…

Μάλιστα η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ηράκλειο, εξαιτίας του φόβου βεντέτας. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθεί η μεταγωγή του 54χρονου και της συζύγου του από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται, στο Δικαστικό Μέγαρο για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Σε αντίθεση με ό,τι προβλέπεται συνήθως σε ανάλογες υποθέσεις, εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν οι ίδιοι στο Αστυνομικό Μέγαρο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της δίωξης.

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών, λόγω ανησυχιών για πιθανές πράξεις αντεκδίκησης.

Στον 54χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παράλληλα δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγο του 54χρονου για συνέργεια στην δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026) ενώ και οι δυο δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Ο 54χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.