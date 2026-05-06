Δολοφονία στο Ηράκλειο: Σπαρακτικές στιγμές στο σπίτι του 21χρονου Νικήτα – «Παιδί μου δεν σε γλύτωσα»

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σπίτι της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο, όπου το απόγευμα της Τετάρτης (06/05/2026) έφτασε η σορός του, μια ημέρα μετά την στυγνή δολοφονία του από τον 54χρονο.

Ο 21χρονος έμενε με την οικογένειά του, με το σπίτι να βρίσκεται κοντά στο σημείο της δολοφονίας στην Αμμουδάρο στο Ηράκλειο, όπου ο 54χρονος δολοφόνος του έκοψε το νήμα της ζωής.

Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος, για το τελευταίο του ταξίδι… Οι γονείς και τα αδέρφια του είναι υποβασταζόμενοι, κλαίνε και θρηνούν για το παλικάρι τους που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή. «Παιδί μου και δε σε γλίτωσα» φώναζε ο πατέρας του…

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, από χθες, συγγενείς και φίλοι, βρίσκονται εκεί για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια που πενθεί και θρηνεί τον άδικο χαμό του 21χρονου. Οι φωνές και τα κλάματα δεν έχουν σταματήσει από χθες.

«Σε περιμένω να γυρίσεις». Σε αυτά τα σπαρακτικά λόγια της αδερφής του Νικήτα Γεμιστού αποτυπώνονται οι τραγικές στιγμές που ζει η οικογένεια του 21χρονου, που δολοφονήθηκε την Τρίτη (05/05) στην Αμμουδάρα, από τον πατέρα του φίλου του, με τον οποίο είχαν εμπλακεί σε τροχαίο και ο οποίος «έσβησε» μετά από μέρες νοσηλείας στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, πριν από τρία χρόνια.

Η αδερφή του Νικήτα, με ένα μήνυμα που ραγίζει καρδιές, μιλά στον αδερφό της. Δεν τον αποχαιρετά, τον περιμένει, αναφέρει: «Εγώ σ΄αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη, αλήθεια.

Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να φέρω τα ρούχα μου στη μαμά και να μετακομίζω στο καινούριο μου σπίτι. Δε το ξεχνάω».

Δυστυχώς οι φόβοι της οικογένειας βγήκαν αληθινοί και ο εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Εκλιπαρούσαν εδώ και χρόνια τον Νικήτα να φύγει από την Κρήτη, αφού είχαν καταλάβει πως ο 54χρονος πατέρας του Γιώργου, που είχε πεθάνει μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και το οποίο οδηγούσε ο 21χρονος, είχε καταρρεύσει ψυχικά και είχε μετατρέψει το πένθος του σε οργή για τον Νικήτα.

Όμως εκείνος δεν ήθελε να αφήσει την οικογένειά του που τόσο αγαπούσε. Και δυστυχώς, τους άφησε βίαια και οριστικά.

Στο πένθος έχει βυθιστεί και ο Χώνος Μυλοποτάμου στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, τόπος καταγωγής της οικογένειας του Νικήτα. Εκεί, αύριο Πέμπτη (07/05) συγγενείς φίλοι και συγχωριανοί του 21χρονου θα τον αποχαιρετήσουν, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Μάλιστα η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.