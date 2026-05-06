Δολοφονία στο Ηράκλειο: Η σπαρακτική μαντινάδα της αδελφής του 21χρονου Νικήτα – «Δυο μοιρολόγια πείτε του, του όμορφου νιου που φεύγει»

«Δυο μοιρολόγια πείτε του, του Όμορφου Νιού που φεύγει, για δε γλεντά δε τραγουδεί και δε ξαναχορεύγει». Με αυτή την μαντινάδα αποχαιρετά η αδερφή του, τον 21χρονο Νικήτα που έπεσε νεκρός μετά από τις σφαίρες του 54χρονου στην Αμμουδάρα στο Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης (5.5.26) μια δολοφονία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Από την αδελφική φιλία που ένωνε τον Νικήτα με τον αδικοχαμένο Γιώργο, σε μια βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία τον Νοέμβριο του 2023 και από τον ανείπωτο πόνο του 54χρονου πατέρα του Γιώργου για τον μονάκριβο γιο του και την υπόσχεση ότι θα πάρει δικαίωση, στην εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο.

Τα ασφαλιστικά μέτρα φαίνεται να μην κράτησαν σε απόσταση τον 54χρονο που έβλεπε στο πρόσωπο του γιου του φίλου τον άνθρωπο που ευθύνεται για την απώλεια του μονάκριβου του. Ο 54χρονος φέρεται να έστησε καρτέρι στον νεαρό, τον εμβόλισε με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια τον καταδίωξε, ανοίγοντας πυρ μπροστά στα μάτια δεκάδων αυτοπτών μαρτύρων στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο.

Η ώρα είναι 18:42 το απόγευμα και ο χρόνος για την οικογένεια του Νικήτα σταματά. Ακούγονται έξι πυροβολισμοί και μια μάνα που σπαράζει με το που βλέπει τον γιο της στον δρόμο νεκρό. Λίγα λεπτά μετά ο δράστης παραδίνεται και όλοι στο χωριό παγώνουν. Η αδερφή του Νικήτα τον αποχαιρετά με μία μαντινάδα και με μία παράκληση προς όλους

«Το πιο όμορφο λευκό κουστούμι, ένα όμορφο λουλούδι μα όχι σφαίρες” είναι μερικά από τα λόγια της αδερφής του Μαρίας για τον αγαπημένο αδερφό της που πάντα έχει την έννοια του.

«Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι άντρα μου,θα σε ντύσουμε γαμπρό. Φορέστε όλοι τα καλά σας αν θέλετε λευκά φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα….Αλλα ούτε μια σφαίρα», γράφει χαρακτηριστικά.

Η σπαρακτική μαντινάδα

Ενώ με αυτή την μαντινάδα επιλέγει να αποχαιρετίσει τον αδερφό της:

«Δυο μοιρολόγια πείτε του

Του Όμορφου Νιού που φεύγει

Για δε γλεντά δε τραγουδεί

Και δε ξαναχορεύγει… Βέρα Σουλτάτου Ξυλούρη

Ποιο ξεροβόρι δυνατό

Και ποιο βαθύ σκοτάδι

Πουλί μου σε ξορίσανε

Στον ουρανό του Άδη…Βέρα Σουλτάτου Ξυλούρη»

Σπαρακτικό είναι το αντίο και του συζύγου της αδελφής του Νικήτα που όπως έγραψε μπορεί να μην πρόλαβε να φτιάξει το σπίτι του αλλά θα το δει από εκεί ψηλά.

«Νίκη καλό ταξίδι κ μην αγχώνεσαι τ σπίτι θ στο κάνουμε κούκλα ν τ καμαρώνεις απο εκεί ψηλά αφού δν προλάβαμε να τ κάνουμε μαζί!!!” γραφει χαρακτηριστικά.

Το τελευταίο αντίο στο Νικήτα θα πουν η οικογένεια και οι φίλοι του αύριο στις 12:00 η ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Μυλοπόταμο.