Μέσω του gov.gr η ηλεκτρονική υποβολή ένστασης επί πράξεων παράβασης του Πυροσβεστικού Σώματος

Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας gov.gr, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ενστάσεις για πράξεις παράβασης που έχουν καταγραφεί από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία, που είναι διαθέσιμη μέσω του gov.gr, υλοποιήθηκε από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της περαιτέρω ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να καταθέτουν τις ενστάσεις τους προς τις αρμόδιες Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, για υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις σχετικές με μέτρα πυροπροστασίας ή ζητήματα καθαρισμού οικοπέδων.

Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου online.

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στο σύστημα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet, επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από τα κρατικά μητρώα και συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την υπόθεση.

Παράλληλα, μπορούν να επισυνάψουν σχετικά έγγραφα που ενισχύουν την ένστασή τους.

Με την υποβολή, η αίτηση αποκτά ισχύ υπεύθυνης δήλωσης και φέρει τα απαραίτητα στοιχεία εγκυρότητας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής σφραγίδας.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσής τους μέσω των ψηφιακών θυρίδων του gov.gr, ενώ η απάντηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από ειδοποίηση μέσω SMS και email.

Η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, ενισχύοντας την προσπάθεια για έναν πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό δημόσιο τομέα.