Ελλάδα

Hellenic Train: Διακοπή μίας ώρας στα δρομολόγια του Προαστιακού λόγω φωτιάς στη Νέα Ζωή

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες που χρειάστηκε να μεταφερθούν με λεωφορεία
Προαστιακός
Εικόνα αρχείου / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για μία ώρα διακόπηκαν τα δρομολόγια του διακόπηκαν για μία ώρα, Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Νέας Ζωής.

Τα δρομολόγια του Προαστιακού διακόπηκαν από τις 12:56 έως τις 13:56 το μεσημέρι της Τετάρτης, 06.05.2026 και έτσι με εντολή της πυροσβεστικής, υπήρξε διακοπή της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέας Πέραμος, λόγω της φωτιάς.

Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο) παρέμεινε στον Σταθμό Άνω Λιοσίων με 280 επιβάτες για μία ώρα περίπου. Αντίστοιχα και η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1315 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμενε στον Σταθμό Νέας Περάμου με 150 επιβάτες για το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ για την μεταφορά επιβατών χρησιμοποιήθηκαν λεωφορεία.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, λόγω του περιστατικού αυτού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, είχε διακοπεί από τις 12:56 και έως τις 13:56 η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος και κατά συνέπεια η σιδηροδρομική κυκλοφορία, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή της Νέας Ζωής.

Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο) παρέμεινε στον Σταθμό Άνω Λιοσίων με 280 επιβάτες για μία ώρα περίπου όπως αντίστοιχα και η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1315 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμενε στον Σταθμό Νέας Περάμου με 150 επιβάτες για αντίστοιχο διάστημα.

Για τον λόγο αυτό, δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train προκειμένου να αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών στον τελικό προορισμό τους.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση, ενώ ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
118
111
107
100
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η σπαρακτική μαντινάδα της αδελφής του 21χρονου Νικήτα που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο - «Δυο μοιρολόγια πείτε του, του όμορφου νιου που φεύγει»
«Φορέστε όλοι τα καλά σας αν θέλετε λευκά φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα» λέει η αδελφή του θύματος για την κηδεία του που θα τελεστεί την Πέμπτη
Δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο
Τον πυροβόλησε έξι φορές και μετά τον κλωτσούσε - Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου
Η σκηνή έχει καταγραφεί σε βίντεο και αστυνομικοί που το είδαν σοκαρίστηκαν - Αύριο η κηδεία του 21χρονου - «Λευκά να βάλετε, όχι μαύρα», η προτροπή της οικογένειάς του
Ο 21χρονος που έχασε τη ζωή του
48
Newsit logo
Newsit logo