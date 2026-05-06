Hellenic Train: Διακοπή μίας ώρας στα δρομολόγια του Προαστιακού λόγω φωτιάς στη Νέα Ζωή

Για μία ώρα διακόπηκαν τα δρομολόγια του διακόπηκαν για μία ώρα, Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Νέας Ζωής.

Τα δρομολόγια του Προαστιακού διακόπηκαν από τις 12:56 έως τις 13:56 το μεσημέρι της Τετάρτης, 06.05.2026 και έτσι με εντολή της πυροσβεστικής, υπήρξε διακοπή της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέας Πέραμος, λόγω της φωτιάς.

Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο) παρέμεινε στον Σταθμό Άνω Λιοσίων με 280 επιβάτες για μία ώρα περίπου. Αντίστοιχα και η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1315 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμενε στον Σταθμό Νέας Περάμου με 150 επιβάτες για το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ για την μεταφορά επιβατών χρησιμοποιήθηκαν λεωφορεία.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, λόγω του περιστατικού αυτού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, είχε διακοπεί από τις 12:56 και έως τις 13:56 η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος και κατά συνέπεια η σιδηροδρομική κυκλοφορία, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή της Νέας Ζωής.

Για τον λόγο αυτό, δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train προκειμένου να αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών στον τελικό προορισμό τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση, ενώ ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.