Αίγινα: Κοριτσάκι 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης το μωρό διακομίστηκε στο Τζάνειο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών εξέπνευσε
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Αίγινα καθώς ένα κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του όταν πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τρίτης (5.5.26) όταν το μωρό, που βρισκόταν στο σπίτι του στην Αίγινα, άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει καθώς ένα κομμάτι από το τσουρέκι που έτρωγε του προκάλεσε απόφραξη στον αεραγωγό του.

Οι γονείς του το μετέφεραν έντρομοι στο Κέντρο Υγείας Αίγινας όπου γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν μεγάλη μάχη για να κρατήσουν το κοριτσάκι στη ζωή.

Το παιδάκι επανήλθε, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε ξανά και αποφασίστηκε η εσπευσμένη μεταφορά του στον Πειραιά στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Παρά την κινητοποίηση των γιατρών, η μικρή δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Γιαννάκος: «Το παιδί έφτασε στο Τζάνειο νεκρό»

 «Το παιδί έφτασε στο Τζάνειο 21:40 ήταν νεκρό δηλαδή, γιατί ήταν άπνοο. Τελείως διεσταλμένα τα δύο μάτια του. Έγινε τιτάνια προσπάθεια από τους γιατρούς εκεί, πάνω από μία ώρα προκειμένου να το επαναφέρουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Πνίγηκε από τσουρεκι», λέει στο newsit.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Ξέρω ότι και στην Αίγινα έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να γίνει απόφραξη της αεροφόρου. Δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν εκεί οι γιατροί, μάλιστα πήγαν και ιδιώτες και βοήθησαν. Εδώ χρειάζεται προσοχή από όλους. Δεν πρέπει μικρά παιδιά να τρώνε τροφές οι οποίες μπορεί να περάσουν στην αεροφόρο οδό. Θέλει μεγάλη προσοχή. Οι γονείς ήταν συγκλονισμένοι, και οι γιατροί επίσης. Δεν έγιναν τέτοιες κουβέντες εκείνη την ώρα», καταλήγει.

