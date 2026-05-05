Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της εκτέλεσης του 20χρονου

Το όπλο της δολοφονίας στο Ηράκλειο

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η Κρήτη την άγρια δολοφονία ενός 20χρονου στο Ηράκλειο από ένα 54χρονο με σκοπό να τον εκδικηθεί για τον χαμό του γιου του σε τροχαίο.

Ο 54χρονος δράστης αμέσως μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου παραδόθηκε στις Αρχές, ενώ ηχητικό ντοκουμέντο από το ΚΡΗΤΗ TV, καταγράφει τη στιγμή των αλλεπάλληλων πυροβολισμών στην Αμμουδάρα, με τον ήχο να αποτυπώνει την αγριότητα της εκτέλεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει ακόμη και σε μήνυση.

Ο 54χρονος, που έχασε τον γιο του σε τροχαίο, φέρεται να έστησε ενέδρα στον 20χρονο, τον πυροβόλησε τέσσερις φορές και στη συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές, ομολογώντας την πράξη του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026), όταν ο δράστης φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο όχημα του νεαρού στην περιοχή της Αμμουδάρας.

Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο ο 54χρονος έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές στο θώρακα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Λίγη ώρα μετά, ο δράστης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε, ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου για τα περαιτέρω.

Ο 54χρονος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του τον Νοέμβριο του 2023, μετά από σοβαρό τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Photo / creta24.gr
Ο ανήλικος, που επέβαινε σε όχημα με οδηγό τον σημερινό θύμα, είχε τραυματιστεί βαριά όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.

Παρά τη μάχη που έδωσε επί 19 ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος δεν είχε καταφέρει να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού του, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές, καθώς φέρεται να είχε απειλήσει με όπλο τον ίδιο νεαρό μετά το τροχαίο. 

