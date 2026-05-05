Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που έκαναν τηλεφωνικές απάτες σε όλη την Ελλάδα με λεία που ξεπερνά το εκατομμύριο ευρώ

Yπήρχαν πολλαπλές «επιχειρησιακές» ομάδες που βρίσκονταν σε απευθείας επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμες να δράσουν σε όλη την ελληνική επικράτεια, ανά πάσα ώρα και στιγμή
Μια τεράστια επιχείρηση με «πλοκάμια» σε όλη την Ελλάδα είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση που θησαύριζε με τηλεφωνικές απάτες και κατάφερε να πείσει τουλάχιστον 41 πολίτες που έπεσαν θύματα.

Σε αυτές τις τηλεφωνικές απάτες, τα μέλη της σπείρας προσποιούνταν του λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν, τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών.

Το απόγευμα της Τρίτης (5/5/26) δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία, τα στοιχεία 7 μελών του κυκλώματος και πρόκειται για τους: 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο – Ευάγγελο του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, γεννηθέντα την 18-10-2003 στη Θεσσαλονίκη
2) ΧΑΝΤΖΙΔΗ Ιωάννη του Νικολάου και της Χρυσούλας, γεννηθέντα την 8-12-1990 στην Αθήνα,
ΝΤΑΝΟ Χρυσοβαλάντη του Σπυρίδωνος και της Δήμητρας, γεννηθέντα την 9-12-1988 στην Αθήνα
ΠΙΚΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη του Βασιλείου και της Όλγας, γεννηθέντα την 15-5-1992 στο Ηράκλειο Κρήτης
ΝΤΑΝΟ Σπυρίδωνα του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεννηθέντα την 24-3-1998 στην Αθήνα
ΜΠΕΚΟΥ Ειρήνη αγνώστου πατρός και της Παρασκευής, γεννηθείσα την 6-10-1999 στην Αθήνα
ΜΠΑΤΖΑΛΗ Διονύσιο του Γεωργίου και της Δήμητρας, γεννηθέντα την 4-7-1994 στην Πάτρα
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης, τετελεσμένης και σε απόπειρα, με προκληθείσα ζημιά που υπερβαίνει συνολικά το χρηματικό ποσό των -120.000- ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της διακεκριμένης κλοπής από υπαίτιο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα, της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από υπαίτιους που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης με αντικείμενο αυτής περιουσία που προέρχεται από τα κακουργήματα της περ. α’ του άρθρου 4 του ν. 4557/2018  και των άρθρων 374 και 386 Π.Κ. και που υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της διακεκριμένης κατοχής πυροβόλου όπλου.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6875200 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

