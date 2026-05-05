Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που έκαναν τηλεφωνικές απάτες σε όλη την Ελλάδα με λεία που ξεπερνά το εκατομμύριο ευρώ

Μια τεράστια επιχείρηση με «πλοκάμια» σε όλη την Ελλάδα είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση που θησαύριζε με τηλεφωνικές απάτες και κατάφερε να πείσει τουλάχιστον 41 πολίτες που έπεσαν θύματα.

Σε αυτές τις τηλεφωνικές απάτες, τα μέλη της σπείρας προσποιούνταν του λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν, τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το απόγευμα της Τρίτης (5/5/26) δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία, τα στοιχεία 7 μελών του κυκλώματος και πρόκειται για τους:

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης, τετελεσμένης και σε απόπειρα, με προκληθείσα ζημιά που υπερβαίνει συνολικά το χρηματικό ποσό των -120.000- ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της διακεκριμένης κλοπής από υπαίτιο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα, της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από υπαίτιους που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης με αντικείμενο αυτής περιουσία που προέρχεται από τα κακουργήματα της περ. α’ του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 και των άρθρων 374 και 386 Π.Κ. και που υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της διακεκριμένης κατοχής πυροβόλου όπλου.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6875200 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.