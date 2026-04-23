Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Καλό ταξίδι καπετάνιε μου» – Η σπαρακτική ανάρτηση του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ για τον γιο του

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο πατέρας του 27χρονου
Με μια σπαρακτική ανάρτηση ο πατέρας του 27χρονου που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας το βράδυ της Τετάρτης (22.4.26) στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο αποχαιρέτισε τον γιο του.

Ο χαροκαμένος πατέρας που ήταν ένας από τους πρώτους που βρέθηκαν στο σημείο στον Άγιο Δημήτριο, καθώς είναι ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. δημοσίευσε μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook αποχαιρετώντας τον άτυχο 27χρονο.

Συγκεκριμένα ο ίδιος έγραψε: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου». 

Παράλληλα, ο άτυχος πατέρας δημοσίευσε και μια φωτογραφία μαζί με τον αδικοχαμένο γιο του.

Σημειώνεται πως οι Αρχές ακόμα ερευνούν τα αίτια αλλά και τον δράστη της δολοφονίας του 27χρονου, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσει το κινητό του που βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας, καθώς ενισχύεται σταδιακά το σενάριο ο δράστης της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο να είχε προσωπικά κίνητρα. 

