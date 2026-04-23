Καμπανάκι από τον ΕΟΦ για 8 προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες δραστικές ουσίες

Καμπανάκι για 8 φαρμακευτικά προϊόντα χτυπά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) και ζητά από τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ πρόκειται για προϊόντα που διακινούνται στην χώρα μας και περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, για τις οποίες δεν έχουν έγκριση ή είναι επικίνδυνες για την υγεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη ανακοίνωση αφορά το προϊόν 4S (κάψουλες), που προωθείται για την απώλεια βάρους. Όπως προέκυψε από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Γερμανίας το προϊόν αυτό περιέχει τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη και φαινολοφθαλεΐνη, χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή του.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τoν Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας. Η φαινολοφθαλεΐνη θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος ουσία και δεν είναι εγκεκριμένη για χρήση σε φάρμακα.

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το απομακρύνουν άμεσα. Επισημαίνεται για ακόμη μία φορά ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά 7 προϊόντα που διακινούνται και οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση τους.

Πρόκειται για τα:

BABA BERATAN HERBAL MIXTURE,

GENTLE DMP DOMIPA HERBAL MIXTURE,

MANISA HERBAL MIXTURE

BITKISEL KARISIMLI EPIMEDYUMLU MACUN,

LA PEPA NEGRA,

ROYAL HONEY,

ROYAL HONEY VIP

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι, έπειτα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Γερμανίας, Ισπανίας και της Ιταλίας και κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου, τα προϊόντα βρέθηκαν να περιέχουν την μη επισημασμένη, δραστική φαρμακευτική ουσία σιλδεναφίλη, η οποία συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη.

Εφιστάται οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την αγορά τέτοιων προϊόντων από όπου και αν προέρχονται και κυρίως μέσω διαδικτύου, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.