Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Στο μικροσκόπιο το κινητό του 27χρονου γιου ταξίαρχου της ΕΛΑΣ – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Στο κινητό τηλέφωνο του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας, που βρέθηκε δολοφονημένος χθες το βράδυ σε πάρκο στον Άγιο Δημήτριο, ψάχνουν την άκρη του νήματος για να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας του.

Η υπόθεση παραπέμπει σε θρίλερ, καθώς ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν για οποιοδήποτε αδίκημα, ενώ από τα ευρήματα στο σημείο είναι σε θέση οι αστυνομικοί να αποκλείσουν κάποια πιθανά ενδεχόμενα για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, όπως για παράδειγμα αυτό της ληστείας.

Και αυτό γιατί πάνω στο θύμα βρέθηκε το πορτοφόλι με αρκετά χρήματα, το κινητό τηλέφωνο αλλά και μία χοντρή χρυσή αλυσίδα με έναν μεγάλο σταυρό που δεν άρπαξε ο δολοφόνος του. Επίσης, δεν υπάρχει ενδεχόμενο οπαδικής βίας, καθώς δεν υπήρχαν άλλα άτομα στο σημείο, ενώ ο καυγάς και το επεισόδιο που αναφέρουν μάρτυρες είχε γίνει τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα και μάλλον δεν σχετίζεται με το έγκλημα.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών ψάχνουν το ενδεχόμενο τα κίνητρα της δολοφονίας να είναι προσωπικά. Ακόμη ερευνούν αν οφείλεται σε παράνομες συναλλαγές που γίνονται μέσα στο πάρκο Ασύρματου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ ο 27χρονος έφυγε από το σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο, λέγοντας στους δικούς του ότι θα πάει μία βόλτα. Δεν ανέφερε λεπτομέρειες ή αν θα πήγαινε για φαγητό στο Παλαιό Φάληρο με κάποιον φίλο του.

Όμως το μυστήριο που προσπαθούν να λύσουν οι αστυνομικοί είναι γιατί ο νεαρός πέρασε μέσα από το πάρκο, το οποίο είναι σκοτεινό, δεν διαθέτει κάμερες, ενώ υπάρχουν πολλά περιστατικά παραβατικότητας, γεγονός που τις νυχτερινές ώρες κάνει πολλούς πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευσή τους από το σημείο. Γιατί λοιπόν ο νεαρός επέλεξε να περάσει μέσα από το πάρκο λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ;

Σ’ αυτό το ερώτημα απάντηση δεν έχουν οι αστυνομικοί και εκτιμούν ότι ίσως το κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε δίπλα του δώσει απαντήσεις. Κλήσεις, μηνύματα ή επαφές μπορεί να οδηγούν σε κάποια λύση του μυστηρίου. Επίσης, όσο κι αν έψαξαν στο σημείο, δεν βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο δολοφονήθηκε ο 27χρονος, γεγονός που σημαίνει ότι ο δράστης το πήρε μαζί του φεύγοντας από τον τόπο της δολοφονίας. Η υπόθεση παραπέμπει σε θρίλερ και η ανάλυση του τηλεφώνου, αλλά και κάποιες κάμερες από τον ευρύτερο χώρο, ίσως λύσουν το μυστήριο.

Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα

Με μια σπαρακτική ανάρτηση ο πατέρας του 27χρονου αποχαιρέτισε τον γιο του που δολοφονήθηκε στον Άγιο Δημήτριο. Ο χαροκαμένος πατέρας που ήταν ένας από τους πρώτους που βρέθηκαν στο σημείο, δημοσίευσε μια φωτογραφία μαζί με μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook αποχαιρετώντας τον γιο του.