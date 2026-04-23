Ελλάδα

Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία του ΕΦΚΑ – Ζημιές στην είσοδο του κτιρίου

Από 2 γκαζάκια αποτελούνταν ο εκρηκτικός μηχανισμός
Εμπρηστική επίθεση εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (23.04.2026) άγνωστοι στο κτίριο του ΕΦΚΑ στην Καλλιθέα, προκαλώντας μικρές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.

Η εμπρηστική επίθεση έγινε γύρω στις 03:20 όταν άγνωστοι άφησαν στην είσοδο του ΕΦΚΑ που βρίσκεται επί της Ελ. Βενιζέλου στην Καλλιθέα, τον εκρηκτικό μηχανισμό που αποτελούνταν από τουλάχιστον 2 γκαζάκια.

Αν και τα γκαζάκια εν τέλει δεν εξερράγησαν, από την φωτιά που ξέσπασε προβλήθηκαν μικρές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.

Στελέχη της ΕΛΑΣ λαμβάνουν καταθέσεις και εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.

Ελλάδα
