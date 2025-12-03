Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: «Μου την στήσανε, δεν τον γνωρίζω» λέει ο φερόμενος εκτελεστής

Με την απολογία του 45χρονου φερόμενου εκτελεστή συνεχίστηκε σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου η δίκη για την δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό.

Ώρα απολογίας σήμερα (03/12/2025) για τον 45χρονο φερόμενο ως εκτελεστή του συμβολαίου θανάτου σε βάρος του τοπογράφου μηχανικού στο Ψυχικό.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αρνήθηκε ότι δολοφόνησε εν ψυχρώ τον τοπογράφο Παναγιώτη Στάθη, έξω από το γραφείο του στο Ψυχικό, κάνοντας λόγο για «στημένη υπόθεση».

«Δεν τον σκότωσα, μου τη στήσανε», είπε κατά την απολογία του ο Γ.Κ., ο οποίος δήλωσε εντελώς άσχετος με την υπόθεση. «Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου, αλλά εγώ δεν έχω καμία σχέση.

Δεν μπορώ να σκοτώσω, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα. Είμαι βαθιά θρησκευόμενος και δεν εκμισθώνομαι, ούτε εξαγοράζομαι, είμαι εδώ λόγω του παρελθόντος μου», είπε ο 45χρονος παρουσιάζοντας άλλοθι στο δικαστήριο για την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου.

«Εγώ έκανα μια ώρα περπάτημα στο ΟΑΚΑ, ο γιατρός που είχε πει πως ισοδυναμεί με ένα zanax. Όταν τελείωσα, πήρα την μηχανή μου από το πάρκινγκ της πολυκατοικίας επί της οδού Πάτμου, όπου διέμενε η αδελφή μου και έφυγα» προέβαλε ως ισχυρισμό ο κατηγορούμενος εκτελεστής, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των συγγενών του θύματος.

Κατά την έδρα του δικαστηρίου και τον εισαγγελέα, ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου ότι την επίμαχη ώρα, ο ίδιος βρισκόταν σε εντελώς άλλη περιοχή, χωρίς όμως να έχουν παρουσιαστεί στοιχεία στο δικαστήριο γι΄αυτό, παρουσιάζει κενά και θολά σημεία.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος, απολογούμενος, είπε ότι το πρωινό εκείνης της ημέρας είχε πάει με ταξί στο ΟΑΚΑ για να γυμναστεί και αμέσως μετά επέστρεψε στο πάρκιγκ της αδερφής του, πήρε τη μηχανή του και πήγε σε ιδιωτικό νοσοκομείο λόγω χειρουργείου που είχε κάνει στη μύτη.

Πρόεδρος: Πείτε μας αναλυτικά, αφού περπατήσατε μια ώρα στο ΟΑΚΑ, μετά τι κάνατε;

Κατηγορούμενος: Επέστρεψα στην οδό Πάτμου, πήρα τη μοτοσικλέτα και έφυγα. Μάλιστα 9 με 11 είχα ραντεβού με γιατρό στο «Υγεία» για να βγάλω το νάρθηκα από το μύτη μου. Αυτό ήταν γύρω στις 10:30.

Εισαγγελέας: Γιατί δεν ψάξατε κάμερες; Δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι ολόκληρο ΟΑΚΑ δεν έχει κάμερες….

Κατηγορούμενος: Έψαξε ο δικηγόρος και του είπαν πως είναι διαλυμένο το ΟΑΚΑ και το drone που χρησιμοποιούν είναι για λόγους ασφαλείας και δεν καταγράφει.

Εισαγγελέας: Έχετε ένα σημαντικό άλλοθι, όπως μας λέτε, και δεν διαρρηγνύετε τα ιμάτια σας για να το βρείτε;

Κατηγορούμενος: Δεν είχα σωστή εκπροσώπηση, δεν ήταν ο κατάλληλος δικηγόρος και γι αυτό τον άλλαξα αμέσως.

Ο 45χρονος άνδρας με το πλούσιο ποινικό παρελθόν, προσπάθησε να ρίξει τις ευθύνες στην …. αστυνομία, για την οποία υποστήριξε ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της στην υπόθεση.

«Η αστυνομία όφειλε να φέρει βίντεο που να δείχνουν που κατευθύνομαι αφού έφυγα με τη μηχανή μου από τη οδό Πάτμου», είπε απολογούμενος και συμπλήρωσε ότι μετά τη σύλληψη του οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον κάνουν να «σπάσει» και να δώσει τον ηθικό αυτουργό του συμβολαίου θανάτου.

«Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο, μου είπαν «θα μας δώσεις τον μεσίτη”. Τους είπα “θα σας δώσω έναν αθώο για σωθώ εγώ;” Δε θα κατηγορούσα ποτέ κάποιον ψεύτικα για να αθωωθώ. Μου λέγανε «αυτός τώρα είναι σε ένα σκάφος και τρώει αστακούς και εσύ θα πας φυλακή».

Με ρωτούσαν πόσα πήρα για να σκοτώσω τον Στάθη. Τους είπα ότι δεν εξαγοράζομαι και δεν εκμισθώνομαι. …», είπε χαρακτηριστικά ο 45χρονος για την προσπάθεια των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. να αποκαλύψει τον ιθύνοντα νου πίσω από το ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο.

Ο προφυλακισμένος κατηγορούμενος αναφέρθηκε σε έναν πανίσχυρο μεσίτη που δραστηριοποιείται στη Μύκονο και τον οποίο είχαν στοχοποιήσει οι αστυνομικοί ως τον άνθρωπο πίσω από τη δολοφονία του Παναγιώτη Στάθη. Όπως κατέστη σαφές ήδη από τις προηγούμενες συνεδριάσει του δικαστηρίου, το θύμα είχε αντιπαλότητα με αυτόν τον επιχειρηματία στο νησί των Ανέμων.

«Μιλάμε για τους πιο δυνατούς παίκτες στο χώρο των ακινήτων, κάποιοι ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση. Τον είχανε χτυπήσει στο παρελθόν», ανέφερε ο κατηγορούμενος για τον μεσίτη από τη Μύκονο, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν.

«Στην αστυνομία μου λέγανε ότι δεν ήταν καλός άνθρωπος και προσπαθούσαν να με στρέψουν εναντίον του. Μου λέγανε «δεν μας ενδιαφέρεις εσύ, δώσε μας αυτόν να γλυτώσεις τα ισόβια», είπε χαρακτηριστικά ο 45χρονος.

Αναφερόμενος στον δολοφονημένο τοπογράφο, είπε ότι δεν τον γνώριζε καθόλου και ότι η ΕΛ.ΑΣ. οδηγήθηκε σε αυτόν, λόγω της γνωριμίας του με τον μεσίτη από τη Μύκονο. “Αμέσως μετά την ανθρωποκτονία τηλεφώνησε συγκεκριμένο πρόσωπο σε υψηλόβαθμο στέλεχος στη ΓΑΔΑ και είπε ότι τον δολοφόνο τον έβαλε ο μεσίτης από την Μύκονο.

Και τότε ήρθανε κατευθείαν σε μένα ….”, υποστήριξε σχετικά ο 45χρονος, αρνούμενος οποιαδήποτε συμμετοχή στο στυγερό έγκλημα. Αύριο απολογείται ο συγκατηγορούμενός του, φερόμενος ως συνεργός του.