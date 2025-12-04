Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Τη Δευτέρα η εισαγγελική πρόταση – Και τρίτο πρόσωπο ερευνά το δικαστήριο

Με την πρόταση της εισαγγελέα επί της ενοχής των δύο κατηγορουμένων για την εν ψυχρώ δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, αναμένεται να συνεχιστεί η δίκη την προσεχή Δευτέρα (8.12.25). Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιών, με τις εξηγήσεις του φερόμενου ως συνεργού του κατηγορούμενη εκτελεστή του 51χρονου άνδρα στο Ψυχικό.

Ο 48χρονος, απολογούμενος, αρνήθηκε τη συμμετοχή του στη δολοφονία στο Ψυχικό. Σημειώνεται, ότι κατά το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος φέρεται με δύο πλαστά ΑΦΜ να αγόρασε το σκούτερ και το αυτοκίνητο του εγκλήματος, τα οποία στη συνέχεια φέρεται να παρέδωσε στον εκτελεστή του τοπογράφου.

«Δεν έχω καμία εμπλοκή, ένα θέλημα έκανα», υποστήριξε κατά την απολογία του, λέγοντας ότι ένα τρίτο πρόσωπο, λογιστής στο επάγγελμα, που δεν κατηγορείται για την υπόθεση, του ζήτησε να αγοράσει για λογαριασμό του το αυτοκίνητο και να του το δώσει.

«Μου δόθηκε ένα ΑΦΜ απο τον Π….(λογιστής) για να πάω να του πάρω ένα αυτοκίνητο. Δεν έδωσα σημασία, ένα θέλημα έκανα. Δεν πήρα χρήματα για αυτό. Δεν έχω καμία σχέση με το σκούτερ. Αγόρασα το αυτοκίνητο για λογαριασμό του Π. Το πήρα το αμάξι και το πήγα κάπου στο Γαλάτσι. Πήρα το αυτοκίνητο με το όνομά μου χωρίς να κρυφτώ ή να καλύψω τα χαρακτηριστικά μου», είπε ο 48χρονος, ο οποίος παράλληλα επεσήμανε ότι την ημέρα δολοφονίας του τοπογράφου, ο ίδιος βρισκόταν εκτός Αττικής και συγκεκριμένα στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας.

Σε αυτό το σημείο στάθηκε το δικαστήριο, με τον πρόεδρο της έδρας να σημειώνει, ότι αν ισχύει ο ισχυρισμός του 48χρονου, τότε αυτός ο λογιστής που αναφέρει ο κατηγορούμενος και κυκλοφορεί ελεύθερος, εμπλέκεται επίσης στην υπόθεση.

Όσο για τον βασικό κατηγορούμενο και φερόμενο εκτελεστή του συμβολαίου θανάτου, ο 48χρονος είπε ότι τον γνώρισε στη φυλακή και ακολούθως είχαν επαγγελματική συνεργασία.

«Βρώμικη η κοινωνία των μπράβων, δεν έχω καμία σχέση»

Είχε προηγηθεί η παρέμβαση του 45χρονου φερόμενου ως δολοφόνου του 51χρονου, ο οποίος θέλησε να αποτάξει από πάνω του τον κόσμο της νύχτας.

«Θέλω να πω και κάτι ακόμη για τον κόσμο της νύχτας που γνώρισα μέσα στις φυλακές. Δεν έχω καμία σχέση μαζί τους. Η νοοτροπία τους δεν διαφέρει σε τίποτα από τη νοοτροπία ενός παιδεραστή. Είναι τόσο βρώμικη αυτή η κοινωνία των μπράβων! Μπορεί να μην πηγαίνουν με παιδιά, σκοτώνουν ο ένας τον άλλον όμως, για ένα μαγαζί, αδελφός τον αδελφό. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα», είπε στο δικαστήριο.

Επιπλέον ο κατηγορούμενος φυσικός αυτουργός της στυγερής δολοφονίας, προσπάθησε για τελευταία φορά να πείσει το δικαστήριο ότι δεν είναι αυτός ο εκτελεστής του τοπογράφου, ισχυριζόμενος ότι είναι αριστερόχειρας και όχι το αντίθετο, όπως προέκυψε ότι ήταν ο δράστης της δολοφονίας και ως απόδειξη προς τούτο… επικαλέστηκε δύο βίντεο από από προσωπικές του στιγμές σε Μιλάνο και Κρήτη, που φαίνεται να…ρίχνει μπαλωθιές με το αριστερό. «Πού είναι αυτά τα βίντεο; Δεν σας τα έχουν φέρει;», είπε ο 45χρονος.

«Τι να δούμε κύριε, τις βόλτες σας στο Μιλάνο;», αναρωτήθηκε σκωπτικά ο Πρόεδρος της έδρας, με τον κατηγορούμενο να του απαντά: «Να δείτε ότι πυροβολούσα με το αριστερό μου χέρι. Επίσης να σας φέρουν το καταγραφικό από την οδό Μπακοπούλου για να φανεί ότι εγώ δεν έβαζα κανένα σκούτερ στο πάρκινγκ».