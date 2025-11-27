Δομοκός: Άνδρας έχασε τη ζωή του από τσίμπημα μέλισσας – Οδηγούσε μόνος του μέχρι το φαρμακείο και κατέληξε σε ανάχωμα

Μία μέλισσα στάθηκε η μοιραία αιτία να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας σε χωριό του Δομοκού την Τετάρτη 26.11.2025.

Ο 50χρονος άνδρας είχε πάει με την παρέα του σε ορεινή περιοχή των Γαβρακίων Δομοκού για κυνήγι, όταν μία μέλισσα τον τσίμπησε στο αυτί, με τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του και να σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Ο άτυχος κυνηγός, γνώριζε ότι έχει αλλεργία και έτσι πήρε το αυτοκίνητό του για να πάει όσο πιο γρήγορα μπορεί στο πιο κοντινό φαρμακείο.

Στη διαδρομή, πιθανότατα και λόγω των συμπτωμάτων από το τσίμπημα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας σε ανάχωμα.

Κάποιος από την παρέα που τον ακολούθησε καθώς ανησύχησε, τον εντόπισε ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο φαρμακείο, όμως παρά τις πρώτες βοήθειες που δέχτηκε η κατάστασή του ήταν πολύ σοβαρή.

Παράλληλα, είχε κληθεί ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δομοκού, που έφτασε στο φαρμακείο με γιατρούς που έκαναν ανάνηψη στον άνδρα, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και το ΑΤ Δομοκού, που προχώρησε στην παραγγελία διενέργειας νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο απότομα το νήμα της ζωής του 50χρονου.