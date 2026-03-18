Δράκος του Πειραιά: «Ξαφνικά ένιωσα κάποιον να με αρπάζει δυνατά» περιγράφει στο newsit.gr ένα από τα θύματά του

«Ξαφνικά ένιωσα κάποιον να μου πιάνει τα οπίσθια δυνατά και να φεύγει τρέχοντας», λέει στο newsit.gr γυναίκα που έπεσε θύμα παρενόχλησης του 36χρονου «δράκου» του Πειραιά, ο οποίος είχε σπείρει τον τρόμο στην περιοχή.

Μια νέα μαρτυρία για τη δράση του 36χρονου Αιγύπτιου, του «δράκου» που έβαζε στο στόχαστρο γυναίκες και τις παρενοχλούσε σεξουαλικά φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. Η Σοφία περιγράφει στο newsit.gr τις στιγμές που βίωσε το πρωί της 20ής Νοεμβρίου, όταν είχε βγει βόλτα τον σκύλο της σε κεντρικό δρόμο του Πειραιά.

«Το περιστατικό έγινε στις 20 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Εκείνο το πρωί, γύρω στις 7:10, είχα βγει από το σπίτι μου για να πάω βόλτα τον σκύλο μου. Καθώς περπατούσα, δεν είχα αντιληφθεί καθόλου ότι κάποιος βρισκόταν πίσω μου. Ξαφνικά ένιωσα κάποιον να με αρπάζει δυνατά από πίσω και να με προσπερνά τρέχοντας. Σοκαρίστηκα, άφησα το λουρί του σκύλου και άρχισα να φωνάζω και να τον βρίζω, μήπως με ακούσει κάποιος», περιγράφει.

«Λίγα δευτερόλεπτα μετά άρχισα να φωνάζω – ήταν η άμυνά μου», προσθέτει. «Ο δράστης, μόλις άκουσε τις φωνές μου, επιτάχυνε το βήμα του και στο πρώτο στενό έστριψε και εξαφανίστηκε». Όπως αναφέρει, αρχικά δεν κατήγγειλε το περιστατικό, θεωρώντας ότι ήταν μεμονωμένο.

Λίγες μέρες μετά όμως, όταν άρχισαν να βγαίνουν ειδήσεις για παρόμοια περιστατικά, πρόσεξα ότι η περιγραφή ταίριαζε. Έτσι αποφάσισα να πάω στην αστυνομία». Εκεί ενημερώθηκε ότι υπήρχαν και άλλα παρόμοια περιστατικά, ενώ της έδειξαν και βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να επιβεβαιώσει την παρουσία της.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 36χρονος δρούσε κυρίως νυχτερινές ή πρώτες πρωινές ώρες, προσεγγίζοντας γυναίκες στον δρόμο και εκμεταλλευόμενος την απουσία κόσμου, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να προχώρησε και σε απόπειρα βιασμού. Η δράση του είχε επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, προκαλώντας φόβο και ανασφάλεια στις τοπικές κοινωνίες, μέχρι τη σύλληψή του από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

«Τη Δευτέρα που μας πέρασε με κάλεσαν για αναγνώριση. Εκεί βρέθηκα μαζί με άλλες κοπέλες που είχαν επίσης δεχτεί επίθεση. Όταν τον είδα, τον αναγνώρισα αμέσως, χωρίς καμία αμφιβολία. Μπορεί να μην είχα δει καθαρά το πρόσωπό του, αλλά τον είχα παρατηρήσει αρκετή ώρα καθώς απομακρυνόταν», λέει.

Η δράση του αποκαλούμενου «δράκου» φαίνεται να ξεκινά το καλοκαίρι του 2025 και να εξελίσσεται σταδιακά τους επόμενους μήνες, με επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε βάρος γυναικών σε Πειραιά και Κορυδαλλό. Συγκεκριμένα, στις 26 Ιουλίου 2025 φέρεται να προέβη σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 25χρονης κοντά στον σταθμό μετρό «Κορυδαλλός», ενώ στις 6 Σεπτεμβρίου επιτέθηκε ξανά σε 25χρονη στην ίδια περιοχή. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Σεπτεμβρίου, επανέλαβε αντίστοιχη πράξη σε άλλη 25χρονη, και πάλι κοντά στον ίδιο σταθμό.

Τον Νοέμβριο η δράση του μεταφέρεται στον Πειραιά, όπου στις 20 του μήνα παρενόχλησε 35χρονη και στις 24 Νοεμβρίου επιτέθηκε σε 37χρονη. Στις 12 Δεκεμβρίου φέρεται να προέβη σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 17χρονης στον Κορυδαλλό, δείχνοντας κλιμάκωση και ως προς την ηλικία των θυμάτων. Η πιο σοβαρή καταγγελία αφορά τις 7 Φεβρουαρίου 2026, όταν φέρεται να αποπειράθηκε να βιάσει 20χρονη κοντά στον σταθμό «Μανιάτικα» στα Καμίνια, γεγονός που ανέδειξε τη συνεχή και επικίνδυνη εξέλιξη της δράσης του μέχρι τη σύλληψή του.