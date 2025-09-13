Δράμα: Οδηγός ΚΤΕΛ ανάγκασε ανήλικους μαθητές να αποβιβαστούν σε χωράφια – «Μαμά είμαι στο πουθενά»

Απίστευτη καταγγελία από μια μητέρα που υποστηρίζει πως ένας οδηγός ΚΤΕΛ στη Δράμα ανάγκασε την κόρη της και άλλους δύο μαθητές να αποβιβαστούν εκτός στάσης και σε ακατοίκητη περιοχή, με αποτέλεσμα τα παιδιά να εκτεθούν σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star όλα έγιναν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Αγία Παρασκευή – Καλαμπάκι στη Δράμα, όταν τρία παιδιά επιβιβάστηκαν στο ΚΤΕΛ αλλά στέκονταν όρθια γιατί δεν υπήρχε θέση να καθίσουν.

Ο οδηγός ΚΤΕΛ ξεκίνησε και λίγα λεπτά αργότερα, επειδή το όχημα ήταν υπεράριθμο, ανάγκασε, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία στο Star, τα τρία παιδιά να αποβιβαστούν εκτός στάσης, σε μη κατοικημένη περιοχή, μέσα στο μεσημέρι, με θερμοκρασία πάνω από τριάντα βαθμούς Κελσίου.

Τα παιδιά, λόγω της ηλικίας τους, δεν είχαν τη δυνατότητα να προσανατολιστούν ή να αντιληφθούν πού βρίσκονταν. Καλούσαν με κλάματα τους γονείς τους για να ζητήσουν βοήθεια, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια από τη μητέρα μίας μαθήτριας.

Να σημειωθεί ότι ένα από τα παιδιά έχει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας με επιληπτικές κρίσεις.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Εισαγγελία της πόλης αλλά και η αστυνομία, ενώ η μία οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση.

«Μαμά είμαι στο πουθενά, δεν ξέρω που είμαι»

Η μητέρα του ενός παιδιού μίλησε στο Star και τόνισε χαρακτηριστικά: «Χτυπάει το τηλέφωνό μου και ακούω το παιδί μου κλαμένο, σε κατάσταση πανικού, να μου λέει:“Μαμά, είμαι στο πουθενά, δεν ξέρω πού είμαι, και ο οδηγός μας άφησε μέσα στο δρόμο.”

Από ό,τι μου λέει η κόρη μου, ήταν τρία παιδάκια που δεν είχαν κάθισμα, ήταν όρθια, και δεν έλεγξε πριν ξεκινήσει. Έλεγξε κατά τη διαδρομή, αφού έφυγε από το χωριό. Σταματάει το λεωφορείο και τους λέει να κατεβούν στα χωράφια.

Τα παιδιά στην αρχή διαμαρτυρήθηκαν και τότε εκείνος γύρισε και τους είπε:

“Δεν ακούτε τι σας λέω; Κατεβείτε κάτω!”»