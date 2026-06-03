Ελλάδα

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Άγγελο Αντωνόπουλο: Ήταν και θα παραμείνει πάντα «παιδί» της Finos Film

Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ, με την ταινία “Ένας Μεγάλος Έρωτας”
Ο Άγγελος Αντωνόπουλος
Ο Άγγελος Αντωνόπουλος / Eurokinissi
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Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση ότι έφυγε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 ετών. «Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο» γράφει η ανάρτηση της Finos Film για τον ταλαντούχο ηθοποιό.

«Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ, με την ταινία “Ένας Μεγάλος Έρωτας” του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας» συνεχίζει η Finos Film για τον ηθοποιό.

Η ανάρτηση της Finos Film:

«Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες.

Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ, με την ταινία “Ένας Μεγάλος Έρωτας” του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα “παιδί” της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι Άγγελε.»

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