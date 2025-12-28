Ελλάδα

Δράμα: Συνελήφθησαν 4 Βούλγαροι που προσπάθησαν να βγάλουν παράνομα 5 πρόβατα από τη χώρα

Κατά τον έλεγχο, τα δύο αυτοκίνητα κατασχέθηκαν, όπως και τα πέντε ζώα, τα οποία και εξετάστηκαν από κτηνίατρο
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSΙ

Οι αστυνομικές αρχές της Δράμας προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων Βούλγαρων στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι Βούλγαροι εντοπίστηκαν από στελέχη του αστυνομικού τμήματος Κάτω Νευροκοπίου Δράμας τη στιγμή που επιβαίνοντας σε δύο οχήματα, επιχείρησαν να βγουν από τη χώρα μεταφέροντας συνολικά πέντε πρόβατα.

Κατά τον έλεγχο, τα δύο οχήματα κατασχέθηκαν, όπως και τα πέντε ζώα, τα οποία και εξετάστηκαν από κτηνίατρο.

Τα πρόβατα σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία θα οδηγηθούν στη σφαγή στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
161
140
116
109
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θρήνος για την παρέα των 4 που θάφτηκαν κάτω από τη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη - «Ήταν όλοι έμπειροι ορειβάτες»
Πρόκειται για το πιο φονικό ορειβατικό δυστύχημα μετά το 2004 - «Όταν η ώρα πήγε 5 και καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές ώστε κάποιος να προσεγγίσει την κορυφή, ανησύχησα» λέει φίλος τους ορειβάτης
Τα θύματα στα Βαρδούσια όρη 7
Newsit logo
Newsit logo