Δράμα: Συνελήφθησαν 4 Βούλγαροι που προσπάθησαν να βγάλουν παράνομα 5 πρόβατα από τη χώρα

Οι αστυνομικές αρχές της Δράμας προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων Βούλγαρων στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι Βούλγαροι εντοπίστηκαν από στελέχη του αστυνομικού τμήματος Κάτω Νευροκοπίου Δράμας τη στιγμή που επιβαίνοντας σε δύο οχήματα, επιχείρησαν να βγουν από τη χώρα μεταφέροντας συνολικά πέντε πρόβατα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τον έλεγχο, τα δύο οχήματα κατασχέθηκαν, όπως και τα πέντε ζώα, τα οποία και εξετάστηκαν από κτηνίατρο.

Τα πρόβατα σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία θα οδηγηθούν στη σφαγή στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.