Δροσιά: Αποτυπώματα σεσημασμένου κακοποιού στον εμπρηστικό μηχανισμό – Ανήκουν σε 26χρονο Αλβανό με «πλούσιο» βιογραφικό

Ο εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούνταν από δύο γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι
Αποτυπώματα ενός σεσημασμένου Αλβανού κακοποιού εντοπίστηκαν στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρήκε στις 12 Αυγούστου ένας περαστικός σε δάσος στη Δροσιά Αττικής.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός που βρέθηκε στη Δροσιά αποτελούνταν από δύο γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός είχε σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας για περαιτέρω διερεύνηση.

Εκεί, εντοπίστηκαν αποτυπώματα που ανήκουν σε 26χρονο Αλβανό με ποινικό παρελθόν για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός που βρέθηκε στη Δροσιά αποτελούνταν από δύο γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι. Από το σημείο στην οδό 1ης Μαΐου, πέρασε ένας κάτοικος και το «πακέτο» τού τράβηξε την προσοχή.

Πλησίασε και βλέποντας ότι πρόκειται για εμπρηστικό μηχανισμό ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Ειδικό κλιμάκιο έφτασε στη Δροσιά και απομάκρυνε τον μηχανισμό, ο οποίος μεταφέρθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

