Δύο κρούσματα φυματίωσης στις φυλακές της Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί σε mantoux

Όσοι βρέθηκαν θετικοί στο Mantoux θα υποβληθούν σε ακτινογραφία θώρακος για να διαπιστωθεί αν είναι ενεργά κρούσματα
Συναγερμός έχει σημάνει στη Μαγνησία, μετά την επιβεβαίωση ενεργών κρουσμάτων φυματίωσης στις φυλακές της Κασσαβέτειας. Μέχρι στιγμής έχουν βγει θετικοί σε mantoux 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας.

Ένας ανήλικος από το Σουδάν που κρατείται στις φυλακές της Κασσαβέτειας και ένας ενήλικας είναι τα μοναδικά, ενεργά κρούσματα φυματίωσης με αποτέλεσμα να προκύψουν νοσηλείες και απομονώσεις.

Η ιχνηλάτηση σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που δημοσιεύει το gegonota.news έχει ολοκληρωθεί σε 124 άτομα, που αποτελούσαν επαφές των ασθενών. 34 κρατούμενοι από αυτούς και ένας φύλακας, βρέθηκαν θετικοί στο mantoux.

Αν και οι συγκεκριμένες εξετάσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, δεν σημαίνει απαραίτητα πως υπάρχει ενεργός φυματίωση στους «35».

Όσοι στην Κασσαβέτεια βρέθηκαν θετικοί στο Mantoux θα υποβληθούν σε ακτινογραφία θώρακος, είτε στο Νοσοκομείο του Βόλου είτε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού.

