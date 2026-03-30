Ελλάδα

Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας

Όχημα άγγιξε καλώδια της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να χτυπήσει τα θύματα δυνατό ρεύμα
Κυνουρία

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο άνθρωποι, ηλικίας 50 και 30 ετών σε εργατικό δυστύχημα το μεσημέρι της Δευτέρας (30.03.2026), στον Άγιο Ανδρέα, Κυνουρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε σε βουλκανιζατέρ σε κεντρικό δρόμο του Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας, όπου όχημα στο οποίο βρίσκονταν τα θύματα, άγγιξε καλώδια της ΔΕΗ και χτυπήθηκε από δυνατό ρεύμα.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της ΕΛΑΣ, και προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Άστρους προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Το δυστύχημα ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

