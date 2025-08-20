Δύο νεκροί σε διαφορετικά τροχαία μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη – Σοκαριστικές φωτογραφίες

Δύο άνθρωποι άφησαν σήμερα το πρωί (20.08.2025) την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, μετά από τροχαία δυστυχήματα που είχαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας. Μέσα σε λίγες ώρες, οι δύο οδηγοί έχασαν τον έλεγχο των μηχανών τους σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη, βυθίζοντας στον θρήνο τις οικογένειές τους και δημιουργώντας αμέτρητα ερωτήματα για την ασφάλεια στους δρόμους και την οδηγική συμπεριφορά.

Και όλα αυτά σε μία περίοδο όπου η Αθήνα παραμένει σχετικά άδεια λόγω των καλοκαιρινών αδειών. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πως έγιναν τα δυο τροχαία δυστυχήματα σε Πέτρου Ράλλη και Αγία Παρασκευή. Από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε σήμερα, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται και ένας άνδρας.

Το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο έγινε στην Αγία Παρασκευή όταν η μηχανή βγήκε από την πορεία της, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ενώ μετά τη σύγκρουση σύρθηκε στο οδόστρωμα και προσέκρουσε και σε δεύτερο αυτοκίνητο που περίμενε στο φανάρι.

Ο οδηγός της μηχανής, ηλικίας 40 με 45 χρόνων, μεταφέρθηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι φωτογραφίες από τον τρόπο της τραγωδίας είναι σοκαριστικές. Η μηχανή όπως και το ένα εμπλεκόμενο αυτοκίνητο μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών. Με συντρίμμια γέμισε ο δρόμος, υπενθυμίζοντας πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε όταν οδηγούμε.

Το δεύτερο δυστύχημα έγινε στην Πέτρου Ράλλη γύρω στις 11:00 το πρωί.

Η μηχανή με τους 2 αναβάτες καρφώθηκε σε κολώνα με αποτέλεσμα ο οδηγός να χτυπήσει θανάσιμα και ο συνεπιβάτης να νοσηλευτεί σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Νίκαιας.