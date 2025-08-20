Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός ο οδηγός, σε σοβαρή κατάσταση ένας άνδρας

Ασθενοφόρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Βαρύς ο φόρος αίματος που πληρώνουν οι Έλληνες στην άσφαλτο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (20.08.2025) επί της Πέτρου Ράλλη, όταν η μηχανή με 2 αναβάτες καρφώθηκε σε κολώνα.

Από τη σύγκρουση, πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του ενώ ο συνεπιβάτης βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Νίκαιας.

Πρόκειται για το δεύτερο τροχαίο δυστύχημα που γίνεται σήμερα στην Αθήνα. Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε νωρίτερα στην Αγία Παρασκευή, όταν η μηχανή του εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε αυτοκίνητο.

Ελλάδα
