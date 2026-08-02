Δύο συλλήψεις για την τεράστια φωτιά στη Βοιωτία: Από σπινθήρες σε δίκτυο ανεμογεννητριών ξέσπασε η πυρκαγιά

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας με αποτέλεσμα να καεί η ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό και οι φλόγες να φτάσουν έως την Αττική.

Η φωτιά στο «σημείο μηδέν» στη Βοιωτία, φαίνεται πως ξεκίνησε από ταλάντωση αγωγών σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Λόγω της ταλάντωσης, προκλήθηκαν σπινθήρες οι οποίες κατέληξαν στο έδαφος προκαλώντας την πυρκαγιά.

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Μέσα σε λίγες ώρες, η συγκεκριμένη φωτιά κατάφερε να κάψει τη Βοιωτία και εν τέλει να φτάσει μέχρι και την Αττική.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Έλληνες: ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει την μελέτη και την επίβλεψη του έργου αλλά και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατηγορούνται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται.

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Η ενημέρωση του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης

«Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική».

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο Έλληνες. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών, μαρτυρικών και βιντεοληπτικών στοιχείων, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ποινικών ευθυνών.