Συμβαίνει τώρα:
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου στο ύψος της Μεταμόρφωσης
Ελλάδα

Δύο συλλήψεις και πρόστιμα για εμπρησμούς σε Ναύπλιο και Κερατέα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για εμπρησμό από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική
Πυροσβεστική και περιπολικό της Αστυνομίας / Eurokinissi
Οι αρχές κινήθηκαν άμεσα για τη διερεύνηση δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σήμερα Τρίτη (26.052026) σε Αργολίδα και Αττική. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και οι δύο οφείλονται σε εμπρησμό και προχώρησαν σε δύο συλλήψεις.

Η περίπτωση του εμπρησμού στο Ναύπλιο, η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (26.05.2026), στην περιοχή Ξεώστης στην Αργολίδα. Από την προανάκριση προέκυψε ότι άνδρας, εκτελώντας θερμές εργασίες, προκάλεσε φωτιά από αμέλεια σε οικοπεδικό χώρο με ξηρά χόρτα, με αποτέλεσμα να καούν περίπου εκατό τετραγωνικά μέτρα (100 τ.μ.) ξηρών χόρτων.

Στη δεύτερη περίπτωση στην Κερατέα Αττικής, η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (26.05.2026) στην περιοχή Περιγιάλι, στην Αγία Μαρίνα ανάμεσα σε κατοικίες. Από την προανάκριση προέκυψε ότι άνδρας προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια, κατόπιν απόρριψης υπολειμμάτων καπνίσματος σε απορρίμματα και ξηρά χόρτα. Από την πυρκαγιά κάηκε 1 στρέμμα περίπου με ξηρά χόρτα σε οικόπεδικους χώρους διαφόρων ιδιοκτητών και ένα τροχόσπιτο.

Η περαιτέρω εξάπλωση των πυρκαγιών αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι ανωτέρω συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ ενημερώθηκαν σχετικά οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Παράλληλα, στην περίπτωση της Αργολίδας επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.406,25 €, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τα πρόστιμα και οι συλλήψεις μέχρι σήμερα

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 26 Μαΐου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 €, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από τις συλλήψεις αυτές, οι 51, ποσοστό 89,5%, αφορούσαν περιπτώσεις εμπρησμού από αμέλεια, ενώ οι 6, ποσοστό 10,5%, αφορούσαν εμπρησμό από πρόθεση.

Ελλάδα
