Τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη: Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μία 28χρονη

Τα τελευταία 24ωρα σημειώθηκαν τρία ακόμη ατυχήματα με πατίνια μόνο στην Κρήτη
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην Κρήτη. Μία γυναίκα ηλικίας 28 ετών τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι μετά από πτώση στην άσφαλτο. Η τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το νέο τροχαίο με πατίνι σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26.05.2026) στην περιοχή της Αμμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου στην Κρήτη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του creta24.gr, η γυναίκα έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας της.

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της 24ης Μαΐου ένας άνδρας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι τραυματίστηκε στον Άγιο Νικόλαο, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν σημειωθεί δύο ακόμη ατυχήματα με πατίνια στη Χερσόνησο.

