Ηράκλειο: Βαρύτατο το ποινικό μητρώο της μητέρας της 3χρονης που κακοποιήθηκε και του Πακιστανού συντρόφου της

Την ώρα που το πανελλήνιο αγωνιά για την τύχη του 3χρονου κοριτσιού που έπεσε θύμα κακοποίησης στο Ηράκλειο, και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ, σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 25χρονη μητέρα του παιδιού και τον πακιστανικής καταγωγής σύντροφό της που παραμένουν υπό κράτηση.

Σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και 600 ευρώ πρόστιμο και άλλα 200 ευρώ για δικαστικά έξοδα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, καταδικάστηκε η μητέρα της 3χρονης, της οποίας η κακοποίηση ερευνάται από τις αρχές ως απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της ίδιας και του συντρόφου της. Το κοριτσάκι παραμένει διασωλημενωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου στην Κρήτη, ενώ τόσο η 25χρονη όσο και ο 27χρονος Πακιστανός σύντροφός της είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών και έχουν βαρύτατα ποινικά μητρώα.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένουν αναπάντητα πολλά ερωτήματα για το 3χρονο κοριτσάκι που διακομίστηκε σε νοσοκομείο Ηρακλείου με αιμάτωμα στο κεφάλι και εκδορές. Η προανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη, μετά τη σύλληψη της 25χρονης και στου συντρόφου της, ενώ τα τρία αδέλφια του κοριτσιού παραμένουν σε νοσοκομείο των Χανίων, υπό καθεστώς προστασίας, μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την επιμέλειά τους.

Τα παιδιά ηλικίας 8 και 6 χρόνων και 6 μηνών εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο και υποστήριξαν πως η 3χρονη είναι αδελφή τους. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να υποβληθούν σε εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η συγγένειά τους με το παιδί που δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, μετά την κακοποίησή του. Ωστόσο, σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι η 25χρονη είχε κάνει 6 τοκετούς, με 2 βρέφη να παραμένουν αγνοούμενα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Live News το ΑΜΚΑ της μητέρας περιέπλεξε την κατάσταση, καθώς η γυναίκα εμφανιζόταν να έχει γεννήσει 6 φορές συνολικά. Όπως προέκυψε, δύο από τα παιδιά της πέθαναν, με την ίδια να υποστηρίζει πως αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια θηλασμών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η 25χρονη είχε γεννήσει 5 φορές στο νοσοκομείο και η αδελφή της μία. Τα παιδιά και των δύο φέρεται να έχουν τον ίδιο πατέρα.

Στο Live News μίλησε ο αδελφός του 27χρονου, λέγοντας πως ο αδελφός του, του είπε πως δεν βρισκόταν στο σπίτι όταν το παιδί χτύπησε. «Ένα παιδί, λέει, έχουν μαζί. Όταν την γνώρισε εκείνη είχε 3 παιδιά. Μου είπε (ο αδερφός μου) ότι εκείνος πήγε για δουλειά και τον πήρε τηλέφωνο η γυναίκα και του είπε ότι η μικρή δεν μίλαγε. Μόνο κουνούσε τα χέρια και τα πόδια της.

”Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έλα να το πάμε στο νοσοκομείο”. Και μετά αυτός πήγε. Τον πήρε τηλέφωνο η γυναίκα και του είπε σε ψάχνει η αστυνομία και αυτός φοβήθηκε. Του έβγαλα εγώ εισιτήριο και του είπα ”Φύγε Αθήνα. Μπορεί να σε πιάσουν”, γιατί δεν έχει χαρτιά. Εμείς μάθαμε την άλλη μέρα τι έγινε. Ότι έχει χτυπήσει η μικρή το κεφάλι και εγώ έκατσα δίπλα του και τον ρώτησα ”Για πες μου τι έκανες εσύ; Τι έγινε;” Αυτός απάντησε ότι πήγε για δουλειά και μετά γύρισε και είδε τι συνέβη. ”Δεν ξέρω. Εγώ δεν έκανα τίποτα”» είπε ο αδερφός του συντρόφου.

Το προφίλ των γονέων

Σε μία σειρά από βίντεο που πόσταρε ο άντρας που δηλώνει βιολογικός πατέρας του παιδιού, φαίνεται να ποζάρει μπροστά στην κάμερα και να δημοσιοποιεί τις εικόνες στα social media.

Έναν χρόνο νωρίτερα, η οικογένεια έμενε σε μία αυτοσχέδια παράγκα στην ίδια περιοχή, ενώ τους τελευταίους μήνες ζούσαν σε θερμοκήπιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η 25χρονη όσο και ο σύντροφός της έχουν βαρύτατα ποινικά μητρώα, αλλά κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Όπως έχει γίνει γνωστό, η 25χρονη μητέρα έχει «φουσκωμένο» φάκελο στην Αστυνομία, μεταξύ άλλων για:

2021: Σωματικές βλάβες με δύο Πακιστανούς και μία γυναίκα επιτέθηκαν σε Πακιστανό

2023: Νόμος περί ναρκωτικών

2023: Εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης χωρίς υγειονομική κάρτα

12-2024: Ενδοοικογενειακή και υπεξαίρεση

12-2024: Ενδοοικογενειακή, σωματική βλάβη και εξύβριση

02-2025: Ενδοοικογενειακή και υπεξαίρεση

02-2025: Ενδοοικογενειακή

Όπως και ο σύντροφός της:

04-2024: Βιασμός κατά συναυτουργία και οπλοχρησία

06-2024: Κλοπή κατά συναυτουργία

11-2024: Κλοπή κατά συναυτουργία

12-2024: Ενδοοικογενειακή

12-2024: Κλοπή κατά συναυτουργία

12-2024: Ενδοοικογενειακή με σωματική βλάβη

02-2025: Δύο φορές για ενδοοικογενειακή

03-2025: Ενδοοικογενειακή

04-2025: Περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων, απειλή, εξύβριση

05-2025: Αρπαγή ανηλίκων

Ακόμη και κάποια από τα παιδιά της 25χρονης ήταν γνώριμα των αρχών για κλοπή. Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή, κάμερες ασφαλείας τα είχαν καταγράψει να κλέβουν. Πρόκειται για μια υπόθεση, την οποία οι αρχές ακόμη ερευνούν προκειμένου να πάρουν απαντήσεις για το τί έχει συμβεί στα παιδιά της 25χρονης, τι σχέση έχει ο σύντροφός της με την αδερφή και τα δικά της παιδιά αλλά και τί ακριβώς συνέβη στην 3χρονη που δίνει μάχη για τη ζωή της.