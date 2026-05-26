Καρχαρίας στα ρηχά παραλίας στην Κόρινθο μπροστά σε κόσμο

Μάλιστα, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ίδιος - πιθανότατα - καρχαρίας «επισκέπτεται» τις παραλίες της περιοχής
Καρχαρίας στην παραλία των Κεχριών Κορινθίας
Ο καρχαρίας που κολυμπά στην παραλία των Κεχριών Κορίνθου
Ένας καρχαρίας μήκους περίπου 2,5 μέτρων έκανε την εμφάνισή του στα αβαθή της παραλίας στις των Κεχριών στην Κόρινθο. Το θαλάσσιο κήτος απαθανάτισαν αυτόπτες μάρτυρες με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο καρχαρίας που εμφανίστηκε να προσπαθεί να φύγει από τα ρηχά προκάλεσε αναστάτωση, αλλά και το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία της Κορίνθου.

Όπως αναμενόταν, όσοι έκαναν μπάνιο έσπευσαν να βγουν γρήγορα έξω από τη θάλασσα, καθώς ανησύχησαν προσωρινά.

 

Μάλιστα, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ίδιος – πιθανότατα – καρχαρίας «επισκέπτεται» τις παραλίες της περιοχής, καθώς είχε θεαθεί στην παραλία των Κεχριών και πριν από τέσσερα 24ωρα, ενώ στις 19 Μαΐου κολυμπούσε στα ρηχά στην παραλία των Λουτρών Ωραίας Ελένης.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται αυξημένες εμφανίσεις παρόμοιων θαλάσσιων ειδών σε διάφορες ελληνικές παραλίες, φαινόμενο που αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή και την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας.

