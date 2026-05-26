Μπεν Νίνταμ: Βίντεο AI δείχνει πως θα ήταν σήμερα, 35 χρόνια μετά την εξαφάνισή του

Ήταν μεσοκαλόκαιρο του 1991 όταν ο μικρός Μπεν Νίνταμ, λίγο πριν κλείσει τα 2 χρόνια του, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από την Κω, κατά τη διάρκεια των διακοπών με την οικογένειά του. Αν και έχουν περάσει 35 ολόκληρα χρόνια, οι δικοί του άνθρωποι δε σταμάτησαν ποτέ να τον ψάχνουν με αμείωτη ένταση και ελπίδα…

Κατά τη διάρκεια αυτών των 35 ετών, πολλές φορές η ελπίδα αυτή αναπτερώθηκε καθώς εμφανίζονταν άνθρωποι που ζητούσαν να εξεταστεί το DNA τους, καθώς θα μπορούσαν να είναι εκείνοι το ξανθό αγοράκι που είχε εξαφανιστεί από την Κω. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, ο μικρός Μπεν Νίνταμ εξακολουθεί να αγνοείται.

Η οικογένειά του, το μεσημέρι της Τρίτης (26/5/26) δημοσίευσε στην σελίδα στο Facebook που έχει δημιουργηθεί ειδικά για την εξαφάνιση του Μπεν, ένα βίντεο που φτιάχτηκε με τη βοήθεια του AI. Σε αυτό, εμφανίζεται ο μικρός Μπεν να μεγαλώνει και να αλλάζει μέσα στο χρόνο. Όπως θα μπορούσε να είναι δηλαδή στην πραγματικότητα, αν δεν είχαν χαθεί τα ίχνη του τόσο ξαφνικά και τόσο παράξενα, εκείνο το καλοκαίρι στην Κω.

«Σίγουρα μας έφερε δάκρυα στα μάτια» γράφουν οι δικοί του άνθρωποι στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευση με το βίντεο στο Facebook, στη σελίδα που διαχειρίζεται η μητέρα και η αδερφή του Μπεν.

Άνδρας υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να είναι ο Μπεν Νίνταμ

Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα DNA ενός άνδρα που υποστηρίζει ότι μπορεί να είναι ο «μικρός Μπεν», αναμένει η οικογένεια Νίνταμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, αν και η μητέρα του Μπεν έχει διακόψει κάθε επαφή με τον συγκεκριμένο άνδρα, περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς σε φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, φαίνεται η ομοιότητα των δύο προσώπων.

Όπως είπε η μητέρα του Μπεν στο Mega, τον περασμένο Ιανουάριο έλαβε το σχετικό email από την σύντροφο του συγκεκριμένου άνδρα. Αυτό το διάστημα βρίσκεται για ακόμη μια φορά σε αναμονή, με την ελπίδα, αυτή τη φορά να οδηγηθεί στα ίχνη του παιδιού της…